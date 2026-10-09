Zwycięstwo Katarzyny Galińskiej-Nowak w Muszynie

Na wymagającej trasie liczącej około 31 km i 1200–1300 m przewyższenia, prowadzącej przez malownicze zakątki Beskidu Sądeckiego, m.in. Jaworzynę Krynicką, Szczawnik, Runek, Bacówkę PTTK nad Wierchomlą i schronisko na Hali Łabowskie, reprezentantka Stalowowolskiego Klubu Biegacza uzyskała czas 4:11,39.

W klasyfikacji open kobiet w tej konkurencji pierwsze miejsce zajęła Magdalena Kraszpulska ze Szczawnicy - czas 2:49,36, natomiast rywalizacji mężczyzn wygrał Daniel Dulski z Brennej - 2:16,00.

Na najdłuższym dystansie Long Trail - 43 km triumfowali: Katarzyna Zych z Tarnowa i Dominik Grządziel z Dziekanowic.

Fot. Hawk Eye Photo