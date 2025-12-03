Zwycięstwo bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team z reprezentacją Warszawy

Nasi pięściarze wygrali siedem pojedynków, dwa zremisowali a tylko w dwóch sędziowie wskazali na zwycięzców reprezentantów gospodarzy.

Albert Kozioł (junior 63,5 kg) nie dał żadnych szans Alanowi Bystrykowi, który zrezygnował z walki po dwóch rundach. Maja Dul (kadet 63 kg) pokonała jednogłośnie na punkty Dashę Selifanovą. Rywalka była dwukrotnie liczona. Alex Sitarski (kadet 54 kg) potrzebował do zwycięstwa dwóch rund. Sekundanci jego rywala, Mikołaja Królika poddali swojego zawodnika po drugiej rundzie. Mateusz Skibski (junior 75 kg) wygrał na punkty 2:1 z Filipem Brzezowskim. Patryk Zarębski (junior 75 kg) już w pierwszej rundzie dwukrotnie posłał na deski Sabriego Przybylskiego i sędziowie podjeli decyzje o zakończeniu walki, Bokser Stali wygrał przez RSC. Zwycięską walką stoczył nasz „ciężki”, czyli Wiktor Skiba. W kategorii senior + 91 kg pokonał jednogłośnie punkty Jakuba Mrówczyńskiego. Wygrana boksera Stali to bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Seniorów w boksie olimpijskim, które odbędą się w dniach 6-12 grudnia 2025 roku w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.

Remisami zakończyły się w Warszawie walki Filipa Wojtyny i Kacpra Dziury. Pierwszy z wymienionych stoczył pojedynek z Oskarem Malinowskim w kategorii kadet w umownym limicie wagowym 64 kg, natomiast Kacper „Amstaf” Dziura walczący w kategorii junior 60 kg zremisował decyzją sędziów z Sehajnorem Singhem.

Dwie walki stalowcy przegrali, lecz sędziowie wydając werdykty nie byli jednomyślni. Maciej Herdzik przegrał 1:2 z dwa lata starszym od siebie, Hubertem Markiem w kategorii junior w umownym limicie 65 kg, a Filip Klimek (junior, 71 kg) z Patrykiem Misiunem - także 1:2.

W narożniku naszym bokserom sekundował trener Tobiasz Zarzeczny, natomiast do walk przygotowywał drużynę Stali Stalowa Wola Boxing Team, trener Łukasz Podstawski.

– Cieszymy się, że mogliśmy zaboksować w Warszawie i serdecznie dziękujemy Łukaszowi Lewandowskiemu i całej ekipie Landowskiboxing.com za zaproszenie, za świetną atmosferę i organizację takiego meczu. Podziękowania kierujemy także do India Tandoori - Smaki Indii Stalowa Wola i Maya Group Tania Odzież Stalowa Wola za wsparcie finansowe, umożliwiające udział naszych podopiecznych w tym wydarzeniu - powiedział Mariusz Zarzeczny, prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola Boxing Team.

Zdjęcia Stal Stalowa Wola Boxing Team