Franciszek Kredens po zwycięskiej walce z Antonim Koperą
Stalowa Wola 13 kwietnia 2026

Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby

W miniony weekend o ligowe punkty walczyła dwójka bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team: reprezentant Królewskiego Kraków, Tobiasz Zarzeczny oraz zawodnik Wisłoka Rzeszów, Wiktor Skiba. Natomiast w Ciechocinku w II turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Polski w kategorii Młodzików w wadze do 52 kg boksował Franciszek Kredens.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

I wywalczył go w pięknym stylu. Już w pierwszej rundzie podopieczny trenera Beniamina Zarzecznego pokonał przez RSC Antoniego Koperę z Mieleckiej Szkoły Boksu. Pod koniec kwietnia Franek będzie reprezentował Stal i województwo podkarpackie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Gostyniu (woj. wielkopolski).

Ligowcy walczyli ze zmiennym szczęściem w meczach 3. kolejki Polskiej Ligi Boksu. W spotkaniu Królewskiego Kraków z RTX Golden Team Nowy Sącz, Tobiasz Zarzeczny (90 kg) pokonał w przedostatniej walce wieczoru, mistrza świata juniorów w kickboxingu w formule Full Contact z roku 2022, obecnie pięściarza nowosądeckiego klubu, Bartosza Papierza 3:0. Mecz wygrali goście z Nowego Sącza 12:6.

W Ciechocinku walczący dla Wisłoka Rzeszów Wiktor Skiba (+90 kg) przegrał jednogłośnie na punkty z Pawłem Wardynem - czterokrotnym brązowym i srebrnym medalistą mistrzostw Polski. CKB Potężnie Ciechocinek - RKB Wisłok Rzeszów 12:6.W tabeli na prowadzeniu po 3. kolejkach z kompletem zwycięstw WKB Rush Kielce.

