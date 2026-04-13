Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby

I wywalczył go w pięknym stylu. Już w pierwszej rundzie podopieczny trenera Beniamina Zarzecznego pokonał przez RSC Antoniego Koperę z Mieleckiej Szkoły Boksu. Pod koniec kwietnia Franek będzie reprezentował Stal i województwo podkarpackie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Gostyniu (woj. wielkopolski).

Ligowcy walczyli ze zmiennym szczęściem w meczach 3. kolejki Polskiej Ligi Boksu. W spotkaniu Królewskiego Kraków z RTX Golden Team Nowy Sącz, Tobiasz Zarzeczny (90 kg) pokonał w przedostatniej walce wieczoru, mistrza świata juniorów w kickboxingu w formule Full Contact z roku 2022, obecnie pięściarza nowosądeckiego klubu, Bartosza Papierza 3:0. Mecz wygrali goście z Nowego Sącza 12:6.

W Ciechocinku walczący dla Wisłoka Rzeszów Wiktor Skiba (+90 kg) przegrał jednogłośnie na punkty z Pawłem Wardynem - czterokrotnym brązowym i srebrnym medalistą mistrzostw Polski. CKB Potężnie Ciechocinek - RKB Wisłok Rzeszów 12:6.W tabeli na prowadzeniu po 3. kolejkach z kompletem zwycięstw WKB Rush Kielce.