2 czerwca 2026

Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola

W miniony weekend juniorskie zespoły Stal Stalowa Wola zanotowały bardzo udane występy w rozgrywkach ligowych. Drużyna U19 trenera Marka Kusiaka odniosła już ósme zwycięstwo w rundzie wiosennej i umocniła się na pozycji lidera, a zespół U17 w efektownym stylu rozgromił SMS Igloopol Dębica. Przed młodymi „Stalówkami” kolejne wyzwania. Dzisiaj w Dębicy z DAP-em gra zespół U 17, a w sobotę derby - starcie juniorów starszych Stali z Siarką Tarnobrzeg.