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Stalowa Wola 2 czerwca 2026

Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola

W miniony weekend juniorskie zespoły Stal Stalowa Wola zanotowały bardzo udane występy w rozgrywkach ligowych. Drużyna U19 trenera Marka Kusiaka odniosła już ósme zwycięstwo w rundzie wiosennej i umocniła się na pozycji lidera, a zespół U17 w efektownym stylu rozgromił SMS Igloopol Dębica. Przed młodymi „Stalówkami” kolejne wyzwania. Dzisiaj w Dębicy z DAP-em gra zespół U 17, a w sobotę derby - starcie juniorów starszych Stali z Siarką Tarnobrzeg.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

U19
Stal Stalowa Wola - Grunwald Budziwój 3:1 (1:0)
1:0 Gnatek (42), 2-0 Naporowski (55), 2:1 Napora (58), 3:1 Sławek (59)
Stal: Koszałka - Gnatek (46 Kominek), Laba (80 Bielecki), Naporowski, Opoka (46 Drozd), Skwarczyński, Sławek (60 Tereszkiewicz), Sokal, Waszkiewicz, Wójs (55 Moskal), Żółtek (46 Kopeć).

U17
Stal Stalowa Wola - SMS Igloopol Dębica 6:0 (1:0)
1:0 Skoczylas (20), 2::0 Siembida (58), 3:0 Saj (80), 4:0 Siembida (85), 5:0 Bielecki (88), 6:0 Bielecki (90 - rzut karny)
Stal: Kata - Żółtek, Skwarczyński, Trybuch (76 Szumierz), Śnios, Wierny, Moskal (71 Saj), Bielecki, Skoczylas, Siembida, Wojtanowicz (46 Walicki).

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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