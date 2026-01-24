Najwięcej powodów do radości dostarczyli: Blanka Machaj oraz Jacek Skrzeszewski. Machaj nie miała sobie równych w biegu na 800 metrów, triumfując z czasem 2:16,14, natomiast Skrzeszewski pewnie wygrał bieg na 400 metrów - czas 49,83.

Bardzo dobrze zaprezentowali się także pozostali nasi zawodnicy, Na drugim stopniu podium stanęli: Julia Czarny (400 m – 57,51), Milena Basińska (200 m – 25,22) oraz Bartłomiej Ziarno w skoku wzwyż, który zaliczył wysokość 190 cm.

Dorobek medalowy uzupełniły trzecie miejsca Oliwii Pakuły w biegu na 400 metrów (58,13) oraz Moniki Zaręby w biegu na 800 metrów (2:18,27). Dla zawodników ze Stalowej Woli był to świetny sprawdzian formy na początku sezonu halowego i mocny sygnał, że w kolejnych startach również mogą liczyć się w walce o czołowe lokaty.

WYNIKI