W Szczecinie na kameralnym stadionie na osiedlu Skolwin przy ul. Stołczyńskiej, na którym widownia zasiada na „tymczasowej trybunie” - stadion jest w przebudowie - wynik otworzył w 34. minucie Maksymilian Hebel.

Defensorzy Świtu nie poradzili sobie z wysokim pressingiem Stali. Piłkę na około 30. metrze przejęli stalowowolanie. Dawid Wolny uruchomił podaniem Dariusza Kamińskiego, który sprzed pola karnego posłał futbolówkę w „szesnastkę” do Maksymiliana Hebla. Najskuteczniejszy piłkarz Stali nie zmarnował okazji. Precyzyjnym uderzeniem po długim rogu umieścił piłkę w bramce Świtu.

Gospodarze wyrównali w szóstej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy, kiedy sędzia Dorian Skwara wskazał na jedenasty metr. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w polu karnym Stali zrobiło się zamieszanie. Na murawę upadł Krzysztof Ropski, a arbiter dopatrzył się przewinienia i podyktował rzut karny. Decyzja wywołała protesty zawodników Stali, ale na zmianę werdyktu nie było szans. Do piłki podszedł Wojdak, który zmylił Adama Smyłka i do przerwy było 1:1.

Kluczowa dla losów spotkania okazała się 66. minuta, kiedy Stal przeprowadziła skuteczny kontratak. Maksymilian Hebel, autor pierwszego trafienia, tym razem wystąpił w roli asystenta. Z prawej strony boiska posłał diagonalne podanie na przeciwległą stronę pola karnego, gdzie do piłki dopadł Anthony Rogalski. Młody zawodnik zachował zimną krew i z odległości około 8–9 metrów płaskim uderzeniem przy dalszym słupku pokonał bramkarza Świtu. Stal ponownie wyszła na prowadzenie i tym razem nie pozwoliła już gospodarzom na odpowiedź.

Trzy punkty pojechały do Stalowej Woli. Teraz Legia II Warszawa. Stal rozpocznie rundę rewanżową u siebie

Świt Szczecin - Stal Stalowa Wola 1:2 (1:1)

0:1 Hebel (34), 1:1 Wojdak (45-rzut karny), 1:2 Rogalski (66)

Świt: Abramowicz - Góral, Rogala (6 Andruszko; 78 Żendełek),Szwiec, Nowicki - Kapelusz (67 Nowak), Wojdak, D.Kort (46 Koziara), Gorgon, Woźniak - Ropski.

Stal: Smyłek - Zaucha, Żemło, Chrzanowski, Grabowski - Kamiński (87 Żyra), Nawrocki (87 Czerwik), Śliwa (65 K.Kort), Hebel (74 Radecki), Rogalski - Wolny (65 Jeleń).

Sędziował Dorian Skwara (Łódź).

Żółte kartki: Wojdak - Żemło, K.Kort.