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Stalowa Wola 2 października 2026

Zwycięskie walki Hani Banach i Damiana Stadnika w Copa Silesia w Gliwicach

W hali sportowej „Sośnica” Gliwickiego Ośrodka Sportu odbywał się 14 Copa Silesia - cykliczny ogólnopolski turniej brazylijskiego jiu-jitsu (BJJ). Rywalizacja odbywała się w dwóch formuach: Gi (w kimonach) oraz No-Gi (bez kimon). Znakomicie zaprezentowała się dwójka zawodników FightSport Stalowa Wola: Hanna Banach i Damian Stadnik. Obydwoje wrócili ze złotymi medalami.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W formule Gi Hania Banach (kategoria dzieci 7-9 lat zaawansowani, waga do 41 kg) w drodze do złota wygrała przez duszenie z Agatą Musiolik (KS Stein Academy Rydułtowy), a w drugiej walce zakończonej także przed czasem (balacha) pokonała Patrycję Spałek (Energish Fight Club Katowice).

Damian Stadnik stoczył trzy zwycięskie walki. W formule Gi juniorzy zaawansowani, waga do 69 kg zaawansowani, waga do 69 kg pokonał na pukty Eryka Winklera (Unia Jui Jitsu Rybnik) i Tomasza Gorczycę z Łamatora Racibórz przez duszenie.W formule NoGi w wadze do 66,5 kg pokonał przez „trójkąt” rękami Kubę Bełkota (Spartan Chorzów). Walka trwała pół minuty.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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