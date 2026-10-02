Zwycięskie walki Hani Banach i Damiana Stadnika w Copa Silesia w Gliwicach

W formule Gi Hania Banach (kategoria dzieci 7-9 lat zaawansowani, waga do 41 kg) w drodze do złota wygrała przez duszenie z Agatą Musiolik (KS Stein Academy Rydułtowy), a w drugiej walce zakończonej także przed czasem (balacha) pokonała Patrycję Spałek (Energish Fight Club Katowice).

Damian Stadnik stoczył trzy zwycięskie walki. W formule Gi juniorzy zaawansowani, waga do 69 kg zaawansowani, waga do 69 kg pokonał na pukty Eryka Winklera (Unia Jui Jitsu Rybnik) i Tomasza Gorczycę z Łamatora Racibórz przez duszenie.W formule NoGi w wadze do 66,5 kg pokonał przez „trójkąt” rękami Kubę Bełkota (Spartan Chorzów). Walka trwała pół minuty.