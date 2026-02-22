Miesięcznik
Stalowa Wola 22 lutego 2026

Zwycięski finisz „Stalówki” w sparingu z Chełmianką

W rozegranym w sobotę sparingu, Stal Stalowa Wola pokonała trzecioligową Chełmiankę 2:1. Spotkanie odbyło się się na sztucznej płycie w namiocie Lubelskiej Akademi Futbolu w Lublinie. Zwycięską bramkę dla naszej drużyny zdobył w ostatnich fragmentach gry, Bartłomiej Kukułowicz.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sobotni sparing był dla „Stalówki” pożytecznym przetarciem zamiast ligowej inauguracji w Kaliszu. Rywal wymagający - czołowy zespół III ligi (grupa IV), realnie myślący o awansie - postawił bardzo trudne warunki. Drużyna z Chełma, prowadzona od lata 2025 roku przez byłego szkoleniowca stalowowolskiego zespołu Ireneusza Pietrzykowskiego, wysoko zawiesiła poprzeczkę i długo kontrolowała przebieg gry.

Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Chełmianki po trafieniu Korbeckiego w 45. minucie. Stalowcy musieli gonić wynik, a sztab szkoleniowy rotował składem, dając minuty zawodnikom wracającym do zdrowia. Na boisku pojawili się rekonwalescenci; Mateusz Radecki i Hubert Tomalski, co było jednym z ważniejszych akcentów tego test-meczu.

Natomiast zabrakło w tym meczu Maksymialiana Hebla i Łukasza Furtaka.

Stal Stalowa Wola – Chełmianka Chełm 2:1 (0:1)
0:1 Korbecki (45)
1:1 Śpiewak (81)
2:1 Kukułowicz (90)
Stal: Mikołaj Smyłek (60 Krystian Harciński) - Maciej Jaroszewski (71 Bartłomiej Kukułowicz), Damian Oko (71 Igor Fedejko), Bartłomiej Kukułowicz (46 Piotr Żemło), Krystian Getinger (62 Patryk Zaucha), Kacper Morawiec (46 Mateusz Radecki), Lukáš Hrnčiar (62 Jakub Niedbała), Michał Surzyn (71 Kacper Morawiec), Jakub Kendzia (46 Dawid Łącki), Krystian Lelek (71 Hubert Tomalski), Dawid Wolny (46 Kacper Śpiewak).

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

