Zwycięski debiut Pawła Wtorka. Porażka Stali z Igloopolem

W Łowisku padła tylko jedna bramka. Zdobył ją kilka minut po wznowieniu gry po przerwie Szymon Grabarz, po strzale którego piłka wylądowała w górnym rogu bramki. W pierwszej połowie bliski strzelenia gola dla gospodarzy był Dawid Wach. Piłka po jego uderzeniu trafiła jednak tylko w poprzeczkę.

W Gorzycach wygrał zespół lepiej zorganizowany i potrafiący skutecznie sfinalizować sytuacje strzeleckie. W 18. minucie, po zagraniu z lewej strony pola karnego, Igor Tarała zwiódł jednego z obrońców Stali i z kilku metrów wpakował piłkę do bramki. Z radości podskoczył trener Igloopolu, Michał Szymczak, który trzy lata temu pracował w Gorzycach.

Na początku drugiej połowy, goście przeprowadzili efektowna akcję pod polem karnym Stali i po zagraniu piłki piętą przez jednego z ich graczy w sytuacji „sam na sam” znalazł się Krystian Majka i płaskim strzałem pokonał Paterka.

W 67. minucie kontaktową bramkę zdobył głową Przemysław Winiarski, ale wyrównującej bramki gospodarzom już nie udało się zdobyć i piąta porażka na swoim stadionie stała się faktem.

ŁKS ŁOWISKO - CZARNI JASŁO 1:0 (0:0)

1-0 Grabarz (51)

ŁKS: A.Olko - Gnatek, Leja, Kloc, Delekta (90+5 Szpunar), Gumieniak, T.Olko (90+2 Florek), Herkt, Nowak (55 Czado), Wach, Grabarz (76 Ilnytskyi).

CZARNI: Dutka - Szot, Baran, Horodenk, Brągiel, Potera (70 Mastaj), Kmiotek, Kasperkowicz (76 Fara), Rzońca (70 Macnar), Ponomarenko, Nowak.

Sędziował Sebastian Rożak (Jarosław).

Żółte kartki: Herkt, Gnatek - Horodenko, Szot.

STAL GORZYCE - IGLOOPOL DĘBICA 1:2 (0:1)

0-1 Tarała (18), 0-2 Majka (54), 1-2 Winiarski (67)

STAL: Paterek - Garstka, Winiarski, Lendin, Główka, Czubat (46 Marut), Perreira (63 Lendel), Machado, Rębisz (83. Kaidałov), Tenacio (46 Machowski), Ivakhnenko.

IGLOOPOL: Potański - Pieniążek, Pawłowski, Kozłowski, Bakowski, Cyganowski (74 Łoch), Peda, Smoła (92 Augustyn), Tarała, Majka (74 Kurek), Mucha (90 Muniak).

Sędziował Dawid Półchłopek (Rzeszów).

Żółte kartki: Kozłowski, Pawłowski.

