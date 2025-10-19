Zwycięski debiut Macieja Musiała. Stal - Zagłębie 2:0

Do przerwy więcej strzałów na bramkę oddali zagłębiacy, ale ich uderzenie były niecelne lub blokowane przez gospodarzy. Stal oddała dwa strzały, oba celne, ale po żadnym piłka nie wpadła do bramki. W 3. minucie mocny strzał Tomalskiego z 7-8 metrów obronił Kabała, a w 11. minucie w ostatniej chwili na linii strzału Hebla stanął Matras.

Znakomicie dla Stali rozpoczęła się druga połowa. W 48. minucie, po dośrodkowaniu Hebla z prawej strony, Łącki nie dał się uprzedzić Chęcińskiemu i strzałem głową wpakował piłkę do siatki. Dziesięć minut później ponownie z dobrej strony pokazał się duet Hebel-Łącki, ale tym razem zdobywca bramki spudłował w dogodnej pozycji. Zrehabilitował się w 82. minucie, kiedy dograł piłkę do Zauchy, a ten na raty pokonał bramkarza Zagłębia płaskim strzałem z pola bramkowego.

Stal Stalowa Wola - Zagłębie Sosnowiec 2:0 (0:0)

1-0 Łącki (48), 2-0 Zaucha (82)

Stal: Stępak - Kukułowicz, Furtak, Żemło, Getinger, Tomalski (83 Wolny), Radecki, Hrnciar (72 Niedbała), Lelek (68 Zaucha), Hebel (83 Surzyn), Łącki (83 Kendzia).

Zagłębie: Kabała - Broniewski, Ronnberg (83 Snopczyński), Gogół (67 Wasiluk), Shikavka, Skóra, Matras, Chęciński (83 Dziedzic), Boruń (67 Rakels), Szot, Pawłowski.

Sędziował Mateusz Stępniak (Gdańsk).

Żółte kartki: Żemło - Shikavka

Widzów 2992.