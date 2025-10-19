Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 października 2025

Zwycięski debiut Macieja Musiała. Stal - Zagłębie 2:0

Po czterech porażkach z rzędu, w tym jednym w Pucharze Polski, Stal pokonała na swoim stadionie w niedzielny wieczór Zagłębie Sosnowiec, które do Stalowej Woli przyjechało po serii czterech zwycięstw z rzędu. „Stalówkę” po raz pierwszy poprowadził trener Maciej Musiał, który kilka dni wcześniej zastąpił Marcina Płuskę.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Do przerwy więcej strzałów na bramkę oddali zagłębiacy, ale ich uderzenie były niecelne lub blokowane przez gospodarzy. Stal oddała dwa strzały, oba celne, ale po żadnym piłka nie wpadła do bramki. W 3. minucie mocny strzał Tomalskiego z 7-8 metrów obronił Kabała, a w 11. minucie w ostatniej chwili na linii strzału Hebla stanął Matras.
Znakomicie dla Stali rozpoczęła się druga połowa. W 48. minucie, po dośrodkowaniu Hebla z prawej strony, Łącki nie dał się uprzedzić Chęcińskiemu i strzałem głową wpakował piłkę do siatki. Dziesięć minut później ponownie z dobrej strony pokazał się duet Hebel-Łącki, ale tym razem zdobywca bramki spudłował w dogodnej pozycji. Zrehabilitował się w 82. minucie, kiedy dograł piłkę do Zauchy, a ten na raty pokonał bramkarza Zagłębia płaskim strzałem z pola bramkowego.

Stal Stalowa Wola - Zagłębie Sosnowiec 2:0 (0:0)
1-0 Łącki (48), 2-0 Zaucha (82)
Stal: Stępak - Kukułowicz, Furtak, Żemło, Getinger, Tomalski (83 Wolny), Radecki, Hrnciar (72 Niedbała), Lelek (68 Zaucha), Hebel (83 Surzyn), Łącki (83 Kendzia).
Zagłębie: Kabała - Broniewski, Ronnberg (83 Snopczyński), Gogół (67 Wasiluk), Shikavka, Skóra, Matras, Chęciński (83 Dziedzic), Boruń (67 Rakels), Szot, Pawłowski.
Sędziował Mateusz Stępniak (Gdańsk).
Żółte kartki: Żemło - Shikavka
Widzów 2992.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal pokazała charakter. Nie złożyła broni, walczyła do końca i wygrała!
Stalowa Wola
Stal pokazała charakter. Nie złożyła broni, walczyła do końca i wygrała!
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
Stalowa Wola
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
Stalowa Wola
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
Piłkarski rozkład jazdy na weekend 18-19 października
Stalowa Wola
Piłkarski rozkład jazdy na weekend 18-19 października
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Stalowa Wola
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Stalowa Wola
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Porażka Stali z juniorami Resovii
Stalowa Wola
Porażka Stali z juniorami Resovii
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
Stalowa Wola
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu