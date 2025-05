Zwycięski debiut Kuby Niemca i Mateusza Bodniaka w Rajdzie Świdnickim

Kierowca rajdowy ze Stalowej Woli zasiadł za kierownicą doskonale mu znanej konstrukcji Forda Fiesty ST MK w specyfikacji RallyN1. Dla Kuby Niemca i Mateusza Bodniaka był to debiut w imprezie rangi Mistrzostw Polski. Do pokonania mieli 150 kilometrów „oesowych”, które były podzielone na dwa dni rywalizacji. W sumie mieli do pokonania 11 odcinków specjalnych. Wynik wywieziony ze Świdnicy przeszedł najśmielsze oczekiwania, ponieważ załoga Forda wygrała 8 z 11 odcinków specjalnych i triumfowała w rajdzie w swojej klasie RN1. Stalowowolsko-rzeszowska załoga wyprzedziła o ponad 1 minutę i 30 sekund Kamila Kawalca i Sebastiana Krzyżowskiego (Automobilklub Ziemi Tyskiej) - jadących Peugeotem 208 GTI i Mateusza Kokoszę z Nowej Rudy, zawodnika Global Sport i Łukasza Szweda z Czeszowa (GT Workshop) w Peugeocie 207 RC RallyN1.Ponadto nasz team zaliczył na swoje konto punktowany Power Stage, czyli ostatni odcinek specjalny rajdu, za które dostał dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu Pucharu Polski RallyN.23-25 maja Jakub Niemiec i Mateusz Bodniak wystartują w Rajdzie Nadwiślańskim w Puławach, stanowiącym II rundę Rajdowych Mistrzostw Polski oraz II runde Pucharu Polski RallyN.

Zdjęcia Jakub Rozmus - Rozmus Photography

TUTAJ więcej zdjęć z 53. Rajdu Świdnickiego