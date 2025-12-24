Miesięcznik
Najwięcej punktów dla Stali zdobył Tomasz Krzywdziński
5.0 / 5
Stalowa Wola 24 grudnia 2025

Zwycięska seria przerwana. Stal Stalowa Wola – Cracovia 75:80

Koszykarze Stali Stalowa Wola porażką zakończyli rok 2025. W meczu rozgrywanym w hali SiR, „zielono-czarni” ulegli niżej notowanej Cracovii 75:80. Jak podkreślali zarówno kibice, jak i obserwatorzy spotkania, była to porażka na własne życzenie. Swoje dwa grosze dołożyła dwójka sędziów, która zademonstrowała równie świąteczną formę...

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Od pierwszych minut gospodarze prezentowali się poniżej oczekiwań. Gra Stali była niemrawa, pełna prostych strat i niewykorzystanych sytuacji spod kosza. Problemy w ataku potęgowała słaba postawa w defensywie, z której goście potrafili regularnie korzystać, utrzymując przewagę przez znaczną część spotkania. Nie można też obojetnie przejść obok pracy sedziów, którzy wpadli na pomysł”, żeby odgrywać na parkiecie najważniejszą rolę. Wydali masę kontrowersyjnych decyzji, ale to nie oni byli głownymi sprawcami porażki naszej drużyny...

Jednym z nielicznych pozytywnych akcentów meczu była postawa kibiców Stali, którzy licznie zasiedli na trybunach i do końca wspierali swój zespół. Ich świąteczny doping pod koniec spotkania był wyraźnym kontrastem wobec wydarzeń na parkiecie.

Stalowa Wola zakończyła tym samym rok niepowodzeniem. Szansą na szybkie odkupienie win będzie najbliższy, noworoczny mecz wyjazdowy z AZS Jarosław.

STAL STALOWA WOLA - CRACOVIA 75:80 (16:27, 23:16, 15:26, 12:8)

STAL: Krzywdziński 24 (2x3), Siemianiuk 15 (1x3), Maciejak 12, Łabuda 3 (1x3). Maciej Paterek 3 (1x3) oraz Bandyga 7 (8 zb.), Kunc 6, Krzek 2, Marcin Paterek, Jadaś.

CRACOVIA: Golus 27 (1x3, 10 zb.), Piorun 19 (2x3), Olszański 10, Stypiński 3, Mularczyk oraz Bożomański 8 (2x3), Malik 5, Idziak 5, Ziarno 3 (1x3), Banzet, Michnik.

Sędziowali: Robert Rydz, Łukasz Pawłoś.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

