Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko

Najlepszy strzelec naszej drużyny w ubiegłym sezonie (16 goli) już w 6. minucie wpisał się na listę strzelców. Dwie minuty później po raz drugi umieścił piłkę w bramce rywala, a w 12. minucie po raz trzeci. Przed przerwą czwartego gola dla gospodarzy zdobył nowy nabytek Sympatycznych, pomocnik Stali Gorzyce, Gustavo Martins Machado.

Sześć minut po wznowieniu gry bramkarz przyjezdnych skapiltulował po raz piąty, do jego bramki trafił Adrian Golik. Chwilę później bramkę dla drużyny z Tryńczy zdobył po szybkiej kontrze Andrzej Bajor. Na więcej gościom tego dnia Patryk Drzymała i jego koledzy nie pozwolili, a sami dołożyli dwa kolejne trafienia: Grzegorza Tofila (33. minuta) i Filipa Moskala (39. minuta).

Za kilka dni mecze 3. kolejki. Do Niska zawita ZZM Maxpol Rzeszów.

SYMPATYCZNI NISKO - KP TRYŃCZA FUTSAL 7:1 (4:0)

1-0 Cupak (6), 2-0 Cupak (8), 3-0 Cupak (12), 4-0 Gustavo (12), 5-0 A.Golik (26) 5-1 Bajor (28), 6-1 Tofil (33), 7-1 Moskal (39)

SYMPATYCZNI: Patryk Drzymała - Juliusz Cupak, Artur Kwiatkowski, Gustavo Martins Machado, Filip Moskal, Krzysztof Urbanik, Lukasz Startek, Piotr Młynarczyk, Adrian Golik, Wojciech Urbanik, Grzegorz Tofil.

W pozostałych meczach 2. kolejki: GKS Futsal Zarzecze – AZS Politechnika/Heiro II Rzeszów 5:11, ZMM Maxpol Rzeszów – Coala Containers Futsal Łańcut 4:3, Futsal Klub Stal Mielec – I Love This Game Przeworsk 2:5, Tech-Project Jarosław – Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna 6:3

3. kolejka (28-30 listopada): Sympatyczni – Maxpol, Pizzeria Aniela – Tryńcza, I Love This Game – Tech-Project, Politechnika Heiro II – Coala Containers, KF Stal – GKS Futsal.