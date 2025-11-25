Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 25 listopada 2025

Zwycięska inauguracja Sympatycznych Nisko

Od 2. kolejki i od zwycięstwa rozpoczęli sezon 2025/26 w 3 lidze podkarpackiej futsalu piłkarze Sympatycznych Nisko. W niedzielę pokonali w hali RCEZ w Nisku drużynę Tryńczy Futsal 7:1. Zdobywcą trzech pierwszych bramek był Juliusz Cupak.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Najlepszy strzelec naszej drużyny w ubiegłym sezonie (16 goli) już w 6. minucie wpisał się na listę strzelców. Dwie minuty później po raz drugi umieścił piłkę w bramce rywala, a w 12. minucie po raz trzeci. Przed przerwą czwartego gola dla gospodarzy zdobył nowy nabytek Sympatycznych, pomocnik Stali Gorzyce, Gustavo Martins Machado.
Sześć minut po wznowieniu gry bramkarz przyjezdnych skapiltulował po raz piąty, do jego bramki trafił Adrian Golik. Chwilę później bramkę dla drużyny z Tryńczy zdobył po szybkiej kontrze Andrzej Bajor. Na więcej gościom tego dnia Patryk Drzymała i jego koledzy nie pozwolili, a sami dołożyli dwa kolejne trafienia: Grzegorza Tofila (33. minuta) i Filipa Moskala (39. minuta).
Za kilka dni mecze 3. kolejki. Do Niska zawita ZZM Maxpol Rzeszów.

SYMPATYCZNI NISKO - KP TRYŃCZA FUTSAL 7:1 (4:0)
1-0 Cupak (6), 2-0 Cupak (8), 3-0 Cupak (12), 4-0 Gustavo (12), 5-0 A.Golik (26) 5-1 Bajor (28), 6-1 Tofil (33), 7-1 Moskal (39)
SYMPATYCZNI: Patryk Drzymała - Juliusz Cupak, Artur Kwiatkowski, Gustavo Martins Machado, Filip Moskal, Krzysztof Urbanik, Lukasz Startek, Piotr Młynarczyk, Adrian Golik, Wojciech Urbanik, Grzegorz Tofil.

W pozostałych meczach 2. kolejki: GKS Futsal Zarzecze – AZS Politechnika/Heiro II Rzeszów 5:11, ZMM Maxpol Rzeszów – Coala Containers Futsal Łańcut 4:3, Futsal Klub Stal Mielec – I Love This Game Przeworsk 2:5, Tech-Project Jarosław – Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna 6:3

3. kolejka (28-30 listopada): Sympatyczni – Maxpol, Pizzeria Aniela – Tryńcza, I Love This Game – Tech-Project, Politechnika Heiro II – Coala Containers, KF Stal – GKS Futsal.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Stalowa Wola
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Stalowa Wola
Pierwsza Vega pierwsza, druga Vega trzecia, trzecia Vega czwarta!
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Stalowa Wola
Konrad Chamera może prowadzić drużynę z II ligi
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
Stalowa Wola
Stal odpaliła w końcówce „trójki” i pokonała w Sosnowcu Zagłębie
Olimpia ponownie wyrwała Stali zwycięstwo w ostatnich sekundach gry
Stalowa Wola
Olimpia ponownie wyrwała Stali zwycięstwo w ostatnich sekundach gry
Pokaz mocy kadetów Kuźni Koszykówki w meczu z Basketball Clinic
Stalowa Wola
Pokaz mocy kadetów Kuźni Koszykówki w meczu z Basketball Clinic
W niedzielę ligowe ostatki w Stalowej Woli
Stalowa Wola
W niedzielę ligowe ostatki w Stalowej Woli
Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem
Stalowa Wola
Na czele tabel WP-Tranasfer i HSW Narzędziownia-Społem
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu