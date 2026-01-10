Zwycięska inauguracja „Stalówek” U-14

Już pierwsza kwarta pokazała, że to „Stalówki” będą dyktować warunki gry. Agresywna obrona, szybkie przejścia do ataku i skuteczność pod koszem pozwoliły naszej drużynie wypracować aż 17-punktową przewagę w ciągu zaledwie dziesięciu minut.

Stal przez całe spotkanie utrzymywała bezpieczny dystans, nie pozwalając rywalkom na nawiązanie walki o zwycięstwo. Najjaśniejszą postacią meczu była Martyna Sioda (na zdjęciu), która zdobyła 26 punktów, trafiając dwanaście rzutów za dwa punkty oraz dwa rzuty wolne. Przy nieco lepszej skuteczności z linii osobistych jej dorobek mógł być nawet bliski 40 punktów.

Wspierały ją Zuzanna Litowczuk i Aleksandra Byra, które również dołożyły cenne punkty do dorobku zespołu. Po stronie drużyny z Leżajska i Wierzawic najskuteczniejsza była Maja Sarzyńska, jednak jej wysiłki nie wystarczyły, by zagrozić rozpędzonej Stali.

Zwycięska inauguracja to dobry prognostyk przed kolejnym ligowym wyzwaniem. Już 25 stycznia „Stalówki” podejmą w swojej hali zespół MLKS Rzeszów.

STAL STALOWA WOLA - ZSL LEŻAJSK/LOTNIK WIERZAWICE 68:49 (29:12, 14:14, 13:10, 12:12)

STAL: Sioda 26, Litowczuk 12, Byra 11 (1x3), Kopeć 5, Karkut 4, Bazan 4, O.Kurzelewska 2, Dyl 2, Jarosz 2, Duda, Drzymała, Kosikowska.

ZSL/LOTNIK: Sarzyńska 17, Kuras 12, D.Czapla 8, Podgórczyk 6, Wojnarska 4, Pyć 2, K.Czapla, Baj, Dąbek, Pustelny, Szczekot.