Zwycięska inauguracja „Stalówek”

Inauguracyjne spotkanie dostarczyło sporo emocji, a kibice byli świadkami wyrównanej rywalizacji i ofensywnego popisu młodych koszykarek. Mecz od początku toczył się punkt za punkt. Po pierwszej kwarcie Stal prowadziła 20:17, ale do przerwy gospodynie odrobiły straty i na tablicy wyników widniał remis 36:36. Kluczowa dla losów spotkania okazała się trzecia kwarta. Zawodniczki ze Stalowej Woli wygrały ją 19:13, budując przewagę, której nie oddały już do końcowej syreny. W ostatniej odsłonie gospodynie próbowały jeszcze odwrócić losy meczu, ale Stal zachowała cztery punkty przewagi, zwyciężając ostatecznie 78:74.

W drugim meczu 1. kolejki MLKS Rzeszów pokonał Bogdankę AZS UMCS II Lublin 50:48, którą Stal zmierzy się 29 listopada w Stalowej Woli w hali przy Hutniczej (godz. 12.15).

ZSL LEŻAJSK/LOTNIK WIERZAWICE - STAL STALOWA WOLA 74:78 (17:20, 19:16, 13:19, 25:23)

LOTNIK: Borkowska 40 (2x3), Okruch 18 (1x3), Szczepieniec 8, Niemczyk 5, Czapla 3, Podgórczyk, Sarzyńska, Hajduczka, Majewska, Pustelny, Pyć, Kuźniar.

STAL: Byra 30, Sioda 26 (1x3), Pietroniec 9, Litowczuk 6, Śnios 5, Górak 2, Jarosz, Kurzelewska, Drzymała, Kopeć, Zacharz.

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