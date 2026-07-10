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Zuzanna Prytek (z lewej) i Maja Brzoza - zwycięski debel OTK Młodziczek w Pszczynie (fot. MKT Stalowa Wola)
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 lipca 2026

Zuzia Prytek pierwsza w deblu, Alisha Sharma trzecia w singlu

Zuzanna Prytek z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli sięgnęła po zwycięstwo w grze podwójnej podczas Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego U14 w Pszczynie. Bardzo dobry występ zanotowała także Alisha Sharma, która w rywalizacji singlowej dotarła do półfinału.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zuzia Prytek grała w parze z Mają Brzozą (Wesoła Mysłowice). W pierwszym spotkaniu pokonały debel Cabańskiego Centrum Sportu Chrzanów: Magdalenę Feluś i Igę Węgrzyn 6:4, 6:3, W półfinale wyeliminowały Magdalenę Hak (LUKA Tennis Myszków) I Hannę Łabno (Ryterski KS) 6:3, 6:2, a w finale pokonały Alishę Sharmę (MKT Stalowa Wola) I Julię Glac (Śląsk Wrocław) 6:4, 7:5.

W turnieju gry indywidualnej MKT Stalowa Wola reprezentowali: Alisha Sharma, Amelia Ianenko, Zuzanna Prytek, Hanna Żak i Adam Rzeszutko. Najlepiej spisała się Alisha Sharma, która zakończyła udział na półfinale. W pojedynku o finał uległa Julii Stec z Advantage Bielsko-Biała 3:6, 1:6. Wcześniej pokonała Magdalenę Feluś 6:2, 6:3 i Lenę Jadczyk z Częstochowskiego Stowarzyszenia Tenisowego 6:2, 6:0.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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