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Stalowa Wola 21 czerwca 2026

Zuzanna Prytek zdeklasowała rywalki w XVIII Memoriale Schutz i Teresińskiej

Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek U14 - XVIII Memoriał M.Schutz i Z.Teresińskiej rozgrywany na kortach Zamojskiego Towarzystwa Tenisowego Return należał do Zuzanny Prytek z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. W czterech wygranych pojedynkach niżanka oddał rywalkom tylko 6 gemów!

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W grupie eliminacyjnej pokonała Magdę Błaszczak z Górnika Łęczna 6:1, 6:1 i Aleksandra Batog z MKT Stalowa Wola 6:0, 6:0. W grupie finałowej wygrała z Karoliną Czaplą z Grzegórzeckiego Kraków 6:2, 6:1 i z Marią Ciastek z UTKS Dzierzkowice 6:1, 6:0.

W Zamościu rywalizowała także Hanna Szewc. W eliminacyjnej grupie pokonała Izę Szumiak z Returna Zamość 3:6, 6:1, 11:9 i przegrała z Karoliną Czapla 3:6, 1:6. W grupie walczącej o miejsca 4-6 pokonała Aleksandrę Batog 6:1, 6:1 i przegrała z Zuzanną Piskorz (Błonia Kraków) 2:6, 1:6.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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