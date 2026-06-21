Zuzanna Prytek zdeklasowała rywalki w XVIII Memoriale Schutz i Teresińskiej

W grupie eliminacyjnej pokonała Magdę Błaszczak z Górnika Łęczna 6:1, 6:1 i Aleksandra Batog z MKT Stalowa Wola 6:0, 6:0. W grupie finałowej wygrała z Karoliną Czaplą z Grzegórzeckiego Kraków 6:2, 6:1 i z Marią Ciastek z UTKS Dzierzkowice 6:1, 6:0.

W Zamościu rywalizowała także Hanna Szewc. W eliminacyjnej grupie pokonała Izę Szumiak z Returna Zamość 3:6, 6:1, 11:9 i przegrała z Karoliną Czapla 3:6, 1:6. W grupie walczącej o miejsca 4-6 pokonała Aleksandrę Batog 6:1, 6:1 i przegrała z Zuzanną Piskorz (Błonia Kraków) 2:6, 1:6.