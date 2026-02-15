ZS w Jeżowem inwestuje w nowoczesną edukację i sport

W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim” szkoła zakupiła dwa zestawy okularów VR - każdy po 8 sztuk - wraz z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do zarządzania sprzętem. Całkowita wartość zakupów wyniosła 68 092,30 zł. Nowe technologie pozwolą uczniom na bardziej interaktywne zajęcia i poszerzenie kompetencji cyfrowych.

Równocześnie, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim”, szkoła zainwestowała w infrastrukturę sportową. Dzięki dofinansowaniu zakupiono m.in.: ręczną i elektroniczną tablicę wyników, piłki do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, bramki do piłki ręcznej oraz odskocznię gimnastyczną. Wartość tych zakupów wyniosła 22 765 zł. Nowe wyposażenie ułatwi prowadzenie zajęć sportowych i zawodów szkolnych.

Oba projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu FEPK.05 „Przyjazna Przestrzeń Społeczna” oraz Działania FEPK.05.01 Edukacja, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Dzięki tym inwestycjom uczniowie ZS w Jeżowem mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i sportowych, co znacząco podnosi jakość nauki i rozwija ich umiejętności.