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„Zroluj zdrowie – siła wyborów”. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Zroluj zdrowie - siła wyborów”, organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiej rolki dotyczącej zdrowia i zagrożeń związanych z nikotyną.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Film może trwać maksymalnie 90 sekund. Uczestnicy mogą w nim m.in. obalać mity dotyczące e-papierosów i innych produktów nikotynowych, pokazywać konsekwencje ich używania czy zwracać uwagę na sposoby ich promowania. Liczą się ciekawy pomysł, jasny przekaz i kreatywne wykorzystanie krótkiej formy filmowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zespół powinien składać się z nauczyciela-koordynatora oraz od 3 do 6 uczniów.

Prace można przesyłać do 20 października. Na etapie wojewódzkim wyróżnione zostaną po dwie prace z każdego województwa. Następnie komisja wybierze trzy najlepsze zespoły w kraju, które zostaną zaproszone na finał zaplanowany na 17 listopada w Senacie RP.

Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez organizatora.

Szczegółowe zasady udziału, wymagania techniczne oraz informacje dotyczące zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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