Do stalowowolskiej policji w listopadzie wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące kradzieży perfum w sklepach tej samej sieci. W pierwszym przypadku zniknęły cztery flakony warte blisko 1400 zł. Podczas kolejnej kradzieży skradziono 15 perfum, których wartość oszacowano na ponad 5 tys. zł.

Policjanci z wydziału kryminalnego, prowadząc czynności w tej sprawie, ustalili, że za obydwoma zdarzeniami może stać ten sam mężczyzna. Ich podejrzenia padły na 21-latka pochodzącego z województwa lubelskiego, który nie ma obecnie stałego miejsca zamieszkania.

Mężczyzna został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na terenie Stalowej Woli. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu dwóch zarzutów kradzieży. Jak ustalili śledczy, jednego z czynów miał dopuścić się wspólnie z inną osobą.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 21-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

To jednak może nie być koniec sprawy. Policja informuje, że mężczyzna jest podejrzewany również o kradzieże w innych miejscach. Postępowanie jest w toku.

Źródło: KPP w Stalowej Woli