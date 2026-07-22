Zostawił hulajnogę przed sklepem. Gdy wrócił, już jej nie było

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca, około południa. Jak ustalili policjanci, mieszkaniec Stalowej Woli przyjechał na zakupy hulajnogą elektryczną. Przed wejściem do sklepu pozostawił ją wraz z kaskiem w holu marketu. Po zakończeniu zakupów okazało się, że obu przedmiotów już nie ma.

Na miejsce skierowano patrol policji, a sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Zebrane informacje szybko doprowadziły śledczych do wytypowania osoby mogącej mieć związek z kradzieżą.

W sobotę policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Mężczyzna został doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Jak informuje policja, przyznał się do popełnienia przestępstwa.

Funkcjonariuszom udało się odzyskać skradzioną hulajnogę, która wróci do właściciela.

Jak się okazało, zatrzymany działał w warunkach tzw. recydywy. W przeszłości odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.