Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka zaprasza kobiety w różnym wieku, mieszkające na terenach wiejskich w powiatach Stalowowolskim, Niżańskim i Kolbuszowskim do udziału w zadaniu pt. „Siłaczki – kobiety przedsiębiorcze”. Zadanie ma na celu wyposażenie uczestniczek w kompetencje do prowadzenia własnej aktywności gospodarczej i promocję ekonomii społecznej wśród kobiet mieszkających na wsi.

Warsztaty odbywać się będą w Bojanowie, Dzikowcu i Jeżowem. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie legowianka.pl/projekty-legowianka/ oraz Facebooku spółdzielni.

Patronatem honorowym zadanie objęli Janusz Zarzeczny Starosta Stalowowolski i Robert Bednarz Starosta Niżański.

Jeśli chcesz wziąć udział w zadaniu, zawalcz i zostań SIŁACZKĄ! to miejsce jest dla Ciebie!

Start już w piątek, spiesz się, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Artykuł sponsorowany