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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem 18 sierpnia 2026

Zostań rycerzem na jeden dzień i pomóż Kacperkowi. W niedzielę wyjątkowy piknik w Rzeszowie

Rycerskie pojedynki, obóz rekonstruktorów, warsztaty szermierki, własnoręcznie wykonane tarcze i uroczyste pasowanie na rycerza. Już w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, Fosa Zamku Lubomirskich w Rzeszowie zamieni się w średniowieczną osadę. Wszystko w jednym, bardzo ważnym celu – aby pomóc 5-letniemu Kacperkowi Koszałce z Przędzela w walce z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Na część warsztatów trwają już zapisy.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Kacperek z Przędzela wciąż potrzebuje naszej pomocy

Historię Kacperka znają już dobrze mieszkańcy naszego regionu. Pięciolatek z Przędzela choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) – ciężką chorobę genetyczną prowadzącą do postępującego zaniku mięśni.

Szansą dla chłopca jest terapia genowa w Dubaju. Koszt leczenia, przelotu, pobytu i rehabilitacji to blisko 12 mln zł. Zbiórka trwa, a czasu jest coraz mniej. Dlatego rodzina, przyjaciele i ludzie dobrej woli organizują kolejne akcje, których celem jest zebranie pieniędzy potrzebnych na leczenie Kacperka.

Teraz jedna z nich odbędzie się w Rzeszowie.

Fosa Zamku Lubomirskich pełna rycerzy

W niedzielę, 23 sierpnia, od godz. 12 do 17, Fosa Zamku Lubomirskich w Rzeszowie zamieni się w miejsce pełne rycerzy, historycznych pojedynków i rodzinnych atrakcji.

Podczas Rodzinnego Pikniku Historycznego „Zostań Rycerzem na Jeden Dzień” zaplanowano m.in. zabawy integracyjne „Rycerska Zaprawa”, pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, widowiskową szermierkę historyczną oraz warsztaty szermiercze. Będzie można również zobaczyć średniowieczne uzbrojenie, stroje i wyposażenie obozowe, a także porozmawiać z rekonstruktorami.

Co więcej, podczas jednej z atrakcji także widzowie będą mogli spróbować swoich sił w potyczce z szermierzami.

Tarcze, talizmany i prawdziwe pasowanie na rycerza

Sporo będzie działo się również z myślą o najmłodszych. Przygotowano warsztaty plastyczne „Moja tarcza rycerska” oraz „Kamienne talizmany”. Dzieci stworzą własne rycerskie tarcze i pamiątkowe talizmany.

Zwieńczeniem warsztatów będzie uroczyste pasowanie na rycerza.

Na uczestników czekają także wystawy tematyczne, możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć i inne atrakcje.

Zapisy na warsztaty już trwają

Na warsztaty prowadzone są zapisy, dlatego osoby, które chcą mieć zapewnione miejsce dla dziecka, nie powinny zostawiać decyzji na ostatnią chwilę. 

Udział w warsztatach wiąże się z przekazaniem cegiełki na rzecz leczenia Kacperka. Pieniądze trafiają do specjalnej skarbonki utworzonej dla wydarzenia. Zapisy tutaj.

Przyjdź, baw się i pomóż

Rodzinny Piknik Historyczny „Zostań Rycerzem na Jeden Dzień” został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka oraz Patronatem Honorowym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

To propozycja na rodzinne niedzielne popołudnie, podczas którego można nie tylko świetnie się bawić i przenieść na kilka godzin do świata rycerzy, ale przede wszystkim zrobić coś dobrego.

Kiedy: niedziela, 23 sierpnia 2026 r., godz. 12:00–17:00
Gdzie: Fosa Zamku Lubomirskich w Rzeszowie

Najważniejsze linki

Zapisy i bieżące informacje o wydarzeniu:
Profil Kacper kontra DMD na Facebooku

Wydarzenie na Facebooku:
Rodzinny Piknik Historyczny „Zostań Rycerzem na Jeden Dzień”

Skarbonka pikniku – wpłaty związane z wydarzeniem:
Zostań rycerzem na jeden dzień – Siepomaga

Główna zbiórka na leczenie Kacperka:
Kacper Koszałka – zbiórka na Siepomaga

Każda cegiełka ma znaczenie. 23 sierpnia można pomóc Kacperkowi, a przy okazji spędzić wyjątkowe, pełne atrakcji popołudnie z całą rodziną.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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