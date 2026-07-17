Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
17 lipca 2026

Zostań człowiekiem od dobrej roboty. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce

Szlachetna Paczka szuka osób gotowych poświęcić swój czas, by pomóc rodzinom w potrzebie. To szansa, by zostać człowiekiem od dobrej roboty – zrobić coś, co daje poczucie sensu i pozwala zobaczyć realną zmianę w życiu najbardziej potrzebujących.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Co robi wolontariusz w Szlachetnej Paczce?

- odwiedza rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej sytuacji; rozmawia z nimi, poznaje ich historie i opisuje je. Następnie wskazuje rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki,

- pomaga efektywnie łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały; pomaga darczyńcom i darczyńczyniom przygotować wsparcie adekwatne do potrzeb konkretnej rodziny w potrzebie.

To wymagająca praca, dająca ogrom satysfakcji, po wykonaniu której słychać komentarze: Dobra robota!

Jakie wsparcie otrzymasz jako wolontariusz?

Wolontariusze Paczki otrzymują potrzebną wiedzę i narzędzia, w które wyposaża ich Szlachetna Paczka. To kilkugodzinne wdrożenie w rolę wolontariusza; e-learningi, podczas, których dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami, na co zwracać uwagę. To też pomocne materiały (takie jak procedury, scenariusze) oraz wsparcie merytoryczne Paczki.

Jak zostać Wolontariuszką lub Wolontariuszem?

Krótka instrukcja:

1. Wejdź na stronę Szlachetnej Paczki.

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online.

Zostań człowiekiem od dobrej roboty – dołącz do Paczki na www.szlachetnapaczka.pl 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jarosław Skrobacz nowym trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Jarosław Skrobacz nowym trenerem „Stalówki”
Leândro oficjalnie dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Leândro oficjalnie dyrektorem sportowym Stali Stalowa Wola
Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?
Stalowa Wola
Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?
Jacek Garbacik na podium IX Triathlonu Sokoła
Stalowa Wola
Jacek Garbacik na podium IX Triathlonu Sokoła
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Stalowa Wola
Wybrali wykonawcę oświetlenia przy Kasztanowej
Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko
Nisko
Zespół „Galopka” z USA odwiedził Nisko
Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu
Uważaj przy rezerwacji wakacyjnego noclegu
Policjanci uczą harcerzy, jak bezpiecznie spędzić wakacje
Zaklików
Policjanci uczą harcerzy, jak bezpiecznie spędzić wakacje
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu