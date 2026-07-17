Zostań człowiekiem od dobrej roboty. Ruszyła rekrutacja do wolontariatu w Szlachetnej Paczce

Co robi wolontariusz w Szlachetnej Paczce?

- odwiedza rodziny i osoby samotne żyjące w biedzie, w trudnej sytuacji; rozmawia z nimi, poznaje ich historie i opisuje je. Następnie wskazuje rodziny, które otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki,

- pomaga efektywnie łączyć osoby, które w innych okolicznościach nigdy by się nie spotkały; pomaga darczyńcom i darczyńczyniom przygotować wsparcie adekwatne do potrzeb konkretnej rodziny w potrzebie.

To wymagająca praca, dająca ogrom satysfakcji, po wykonaniu której słychać komentarze: Dobra robota!

Jakie wsparcie otrzymasz jako wolontariusz?

Wolontariusze Paczki otrzymują potrzebną wiedzę i narzędzia, w które wyposaża ich Szlachetna Paczka. To kilkugodzinne wdrożenie w rolę wolontariusza; e-learningi, podczas, których dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami, na co zwracać uwagę. To też pomocne materiały (takie jak procedury, scenariusze) oraz wsparcie merytoryczne Paczki.

Jak zostać Wolontariuszką lub Wolontariuszem?

Krótka instrukcja:

1. Wejdź na stronę Szlachetnej Paczki.

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

3. Czekaj na kontakt rekrutera, który umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online.

Zostań człowiekiem od dobrej roboty – dołącz do Paczki na www.szlachetnapaczka.pl