🚀 ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI NASA SPACE APPS CHALLENGE! 🚀 

📍 4–5 października 2025 | NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025

Dołącz do grona wolontariuszy i zostań częścią naszego zespołu organizacyjnego! U nas wolontariat to nie tylko pomoc, ale prawdziwe współtworzenie wydarzenia, które inspiruje młodych ludzi do sięgania gwiazd. 🌟

Nad czym będziemy pracować?

→ przygotowywać i rozstawiać strefy pracy zespołów, mentorów i partnerów

→ wspierać rejestrację oraz pomagać uczestnikom odnaleźć się w przestrzeni wydarzenia

→ wspierać wydawanie posiłków i opiekę nad gośćmi specjalnymi

→ działać w zespole komunikacji i marketingu (foto, social media, stories)

→ dbać o dobrą atmosferę oraz płynny i bezpieczny przebieg hackathonu 😎

👉 Wszystkie zadania omówimy wspólnie na spotkaniu organizacyjnym. Każdy wybierze, w czym czuje się najlepiej i kiedy może działać.

Co dostaniesz w zamian?

oficjalne zaświadczenie / certyfikat wolontariatu identyfikator członka ekipy organizacyjnej pełne wyżywienie podczas wydarzenia + przygotowań i zamknięcia dostęp do wykładów i atrakcji NASA Space Apps Challenge realne doświadczenie przy organizacji globalnego wydarzenia technologicznego nowe kontakty, świetną atmosferę i wiedzę, której nie zdobędziesz w podręczniku

📩 Chcesz dołączyć?

Wypełnij krótki formularz:

https://forms.office.com/e/S9NCJcxEiu







Masz pytania? Napisz: spaceshield@starr.pl

🌍 NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego | Projekt SPACE 4 TALENTS

