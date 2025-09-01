Miesięcznik
Stalowa Wola 1 września 2025

🚀 ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI NASA SPACE APPS CHALLENGE! 🚀 

Chcesz zobaczyć od kulis, jak wygląda organizacja kosmicznego hackathonu ? A może chcesz poznać świetnych ludzi, zdobyć nowe doświadczenia i mieć realny wpływ na sukces wydarzenia, które łączy kreatywność i technologie? To świetna okazja dla Ciebie! 

avatar
Mama na etacie

Freelancer

📍 4–5 października 2025 | NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025 

Dołącz do grona wolontariuszy i zostań częścią naszego zespołu organizacyjnego! U nas wolontariat to nie tylko pomoc, ale prawdziwe współtworzenie wydarzenia, które inspiruje młodych ludzi do sięgania gwiazd. 🌟 

Nad czym będziemy pracować? 

→ przygotowywać i rozstawiać strefy pracy zespołów, mentorów i partnerów 

→ wspierać rejestrację oraz pomagać uczestnikom odnaleźć się w przestrzeni wydarzenia 

→ wspierać wydawanie posiłków i opiekę nad gośćmi specjalnymi 

→ działać w zespole komunikacji i marketingu (foto, social media, stories) 

→ dbać o dobrą atmosferę oraz płynny i bezpieczny przebieg hackathonu 😎 

👉 Wszystkie zadania omówimy wspólnie na spotkaniu organizacyjnym. Każdy wybierze, w czym czuje się najlepiej i kiedy może działać. 

Co dostaniesz w zamian? 

  1. oficjalne zaświadczenie / certyfikat wolontariatu 

  2. identyfikator członka ekipy organizacyjnej 

  3. pełne wyżywienie podczas wydarzenia + przygotowań i zamknięcia 

  4. dostęp do wykładów i atrakcji NASA Space Apps Challenge

  5. realne doświadczenie przy organizacji globalnego wydarzenia technologicznego 

  6. nowe kontakty, świetną atmosferę i wiedzę, której nie zdobędziesz w podręczniku 

📩 Chcesz dołączyć?

Wypełnij krótki formularz:

https://forms.office.com/e/S9NCJcxEiu



Masz pytania? Napisz: spaceshield@starr.pl 

🌍 NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025 

Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego | Projekt SPACE 4 TALENTS

/artykuł sponsorowany/

