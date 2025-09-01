🚀 ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI NASA SPACE APPS CHALLENGE! 🚀 

📍 4–5 października 2025 | NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025
Dołącz do grona wolontariuszy i zostań częścią naszego zespołu organizacyjnego! U nas wolontariat to nie tylko pomoc, ale prawdziwe współtworzenie wydarzenia, które inspiruje młodych ludzi do sięgania gwiazd. 🌟
Nad czym będziemy pracować?
→ przygotowywać i rozstawiać strefy pracy zespołów, mentorów i partnerów
→ wspierać rejestrację oraz pomagać uczestnikom odnaleźć się w przestrzeni wydarzenia
→ wspierać wydawanie posiłków i opiekę nad gośćmi specjalnymi
→ działać w zespole komunikacji i marketingu (foto, social media, stories)
→ dbać o dobrą atmosferę oraz płynny i bezpieczny przebieg hackathonu 😎
👉 Wszystkie zadania omówimy wspólnie na spotkaniu organizacyjnym. Każdy wybierze, w czym czuje się najlepiej i kiedy może działać.
Co dostaniesz w zamian?
-
oficjalne zaświadczenie / certyfikat wolontariatu
-
identyfikator członka ekipy organizacyjnej
-
pełne wyżywienie podczas wydarzenia + przygotowań i zamknięcia
-
dostęp do wykładów i atrakcji NASA Space Apps Challenge
-
realne doświadczenie przy organizacji globalnego wydarzenia technologicznego
-
nowe kontakty, świetną atmosferę i wiedzę, której nie zdobędziesz w podręczniku
📩 Chcesz dołączyć?
Wypełnij krótki formularz:
https://forms.office.com/e/S9NCJcxEiu
Masz pytania? Napisz: spaceshield@starr.pl
🌍 NASA Space Apps Challenge Stalowa Wola 2025
Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego | Projekt SPACE 4 TALENTS
