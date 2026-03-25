Żołnierz WOT podejrzany o handel narkotykami

Jak informuje prokuratura, sprawa dotyczy zarówno próby wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków, jak i ich posiadania.

- Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli nadzoruje śledztwo przeciwko 23-letniemu mieszkańcowi Stalowej Woli, żołnierzowi WOT - Norbertowi M., podejrzanemu o usiłowanie uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuany) oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany i mefedronu - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Łukasz Malarski.

Śledczy zabezpieczyli ponad 2 kilogramy narkotyków, które - jak ustalono - nie trafiły na rynek.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Norbert M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień - mówi prokurator Łukasz Malarski.

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na trzy miesiące z zastrzeżeniem, że ulegnie on zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 zł.

Prokurator obecny na posiedzeniu złożył sprzeciw wobec możliwości zamiany aresztu na poręczenie majątkowe. Oznacza to, że ewentualna zmiana środka zapobiegawczego będzie możliwa dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu.

Zgodnie z przepisami podejrzanemu grozi do 12 lat więzienia za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków oraz do 10 lat za ich posiadanie.