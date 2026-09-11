Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii

Organizatorzy przygotowali cztery tematyczne wycieczki, które odbędą się we wrześniu i październiku. Każdą z nich poprowadzą certyfikowani miejscy przewodnicy.

Na początek - śladami żydowskiego Rozwadowa

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 13 września o godz. 12.15. Tematem będzie żydowski Rozwadów. Uczestników oprowadzą Beata Tracz i Anna Garbacz.

Zbiórka odbędzie się przy pomniku Jana III Sobieskiego na Rynku w Rozwadowie.

Kolejowa historia Rozwadowa

Dwa tygodnie później, 27 września o godz. 16, uczestnicy ruszą na spacer pod hasłem „Rozwadowska makieta kolejowa”. Przewodnikami będą Andrzej Tomczyk i Alona Kutsyk.

Zbiórkę wyznaczono przy zabytkowym parowozie obok dworca kolejowego w Rozwadowie.

Zabytkowe samochody

Kolejna wycieczka odbędzie się 4 października o godz. 17. Tym razem tematem będą zabytkowe samochody. Spacer poprowadzą Iwona Sobiło i Dawid Sobiło.

Początek zaplanowano przy wejściu na Politechnikę, przy ul. Kwiatkowskiego 4.

Na zakończenie - cmentarz stalowowolski

Cykl zakończy 11 października o godz. 15 wycieczka poświęcona cmentarzowi stalowowolskiemu. Przewodnikami będą Anna Garbacz i Sławomir Klecha.

Zbiórka odbędzie się przy bramie cmentarza od strony kościoła, przy ul. Ofiar Katynia.

Wszystkie wycieczki są bezpłatne.

Organizatorami cyklu są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Fundacja Dionizego Garbacza „Stalovianum” oraz partnerzy wydarzenia.