Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii

Organizatorzy przygotowali cztery tematyczne wycieczki, które odbędą się we wrześniu i październiku. Każdą z nich poprowadzą certyfikowani miejscy przewodnicy.
Na początek - śladami żydowskiego Rozwadowa
Pierwsze spotkanie zaplanowano na 13 września o godz. 12.15. Tematem będzie żydowski Rozwadów. Uczestników oprowadzą Beata Tracz i Anna Garbacz.
Zbiórka odbędzie się przy pomniku Jana III Sobieskiego na Rynku w Rozwadowie.
Kolejowa historia Rozwadowa
Dwa tygodnie później, 27 września o godz. 16, uczestnicy ruszą na spacer pod hasłem „Rozwadowska makieta kolejowa”. Przewodnikami będą Andrzej Tomczyk i Alona Kutsyk.
Zbiórkę wyznaczono przy zabytkowym parowozie obok dworca kolejowego w Rozwadowie.
Zabytkowe samochody
Kolejna wycieczka odbędzie się 4 października o godz. 17. Tym razem tematem będą zabytkowe samochody. Spacer poprowadzą Iwona Sobiło i Dawid Sobiło.
Początek zaplanowano przy wejściu na Politechnikę, przy ul. Kwiatkowskiego 4.
Na zakończenie - cmentarz stalowowolski
Cykl zakończy 11 października o godz. 15 wycieczka poświęcona cmentarzowi stalowowolskiemu. Przewodnikami będą Anna Garbacz i Sławomir Klecha.
Zbiórka odbędzie się przy bramie cmentarza od strony kościoła, przy ul. Ofiar Katynia.
Wszystkie wycieczki są bezpłatne.
Organizatorami cyklu są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Fundacja Dionizego Garbacza „Stalovianum” oraz partnerzy wydarzenia.
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