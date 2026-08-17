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4.5 / 5
Ulanów 17 sierpnia 2026

Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin

Kierowcy korzystający z mostu na Sanie w Ulanowie muszą uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Termin zamknięcia przeprawy został ponownie przedłużony. Zgodnie z najnowszymi informacjami most pozostanie nieprzejezdny do 21 sierpnia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Przeprawa miała być zamknięta do 16 sierpnia. Termin ten został jednak przesunięty, dlatego kierowcy nadal muszą korzystać z wyznaczonych objazdów.

O dalszych zmianach dotyczących organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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Aktualna ocena:  4.5

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