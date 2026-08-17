17 sierpnia 2026

Znów przesunięto otwarcie mostu w Ulanowie. Jest nowy termin

Kierowcy korzystający z mostu na Sanie w Ulanowie muszą uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Termin zamknięcia przeprawy został ponownie przedłużony. Zgodnie z najnowszymi informacjami most pozostanie nieprzejezdny do 21 sierpnia.