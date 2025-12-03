Miesięcznik
Fot. KPP Nisko
Jarocin 3 grudnia 2025

Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci

Niżańscy policjanci zatrzymali trzech młodych mieszkańców powiatu stalowowolskiego - dwóch 18-latków i 17-latka - podejrzanych o zniszczenie mienia na terenie miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło pod koniec listopada.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zgłoszenie dotyczyło uszkodzenia znaków drogowych i kosza na śmieci w rejonie przystanku autobusowego. Straty oszacowano na 1900 zł. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zauważyli trzech młodych mężczyzn uciekających na ich widok. Cała trójka została szybko zatrzymana.

Jak się okazało, nastolatkowie byli pod wpływem alkoholu. Jeden z 18-latków miał blisko promil alkoholu w organizmie, natomiast jego rówieśnik i 17-letni kolega - ponad promil.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i po zebraniu materiału dowodowego przedstawili zatrzymanym zarzut zniszczenia mienia. Wszyscy przyznali się do winy.

Sprawa trafi teraz do sądu. Za zniszczenie mienia grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

