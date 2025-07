Zniszczenia na placu zabaw w Ogrodzie Jordanowskim. Sprawcami są 16- i 12-latek

Do incydentu doszło w styczniu. Na policję wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia elementów infrastruktury placu zabaw. Zniszczeniu uległy ozdobne ogrodzenia. Dzięki nagraniom z monitoringu funkcjonariuszom z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii udało się zidentyfikować sprawców. Chłopcy przyznali się do winy.

Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do sądu rodzinnego w Stalowej Woli, który zdecyduje o dalszych krokach wobec nieletnich.

Policja przypomina, że za akty wandalizmu odpowiedzialność ponoszą nie tylko dorośli, ale również osoby nieletnie. Co więcej, rodzice lub opiekunowie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ich dzieci.

– Apelujemy do opiekunów, by interesowali się tym, co robią ich dzieci, i tłumaczyli im konsekwencje niewłaściwego zachowania – podkreślają funkcjonariusze. – W miejscach publicznych korzystajmy ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i kategorią wiekową.

Fot. KPP Stalowa Wola