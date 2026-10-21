Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
5.0 / 5
Stalowa Wola 21 października 2026

Znikają dwa przejścia dla pieszych na ul. KEN w Stalowej Woli

Piesi nie będą już mogli korzystać z dwóch przejść na ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli - jednego w pobliżu wiaduktu, a drugiego po jego drugiej stronie. W rejonie tym dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń, w tym śmiertelnych potrąceń. Drogowcy rozpoczęli już prace związane ze zmianą oznakowania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowe rozwiązanie przygotowano po przeanalizowaniu sytuacji na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 871. Do wprowadzenia zmian przyczyniły się m.in. wnioski policji oraz ustalenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Istotne okazały się również obserwacje zachowań rowerzystów. W trakcie godzinnego pomiaru przez oba przejścia przejechały lub przeszły 32 osoby z rowerami. 17 z nich zgodnie z przepisami prowadziło jednoślady, a 15 przejechało przez pasy, mimo że powinno zejść z roweru.

Likwidacja przejść oznacza, że piesi będą musieli wybierać inne miejsca do przejścia na drugą stronę ulicy. W okolicy ul. Okulickiego alternatywą będzie przejście na skrzyżowaniu ul. KEN z ul. Wojska Polskiego, gdzie ruch regulują światła.

Zmieni się także sytuacja osób przemieszczających się w pobliżu ul. Handlowej. Dla nich ma powstać nowe przejście pod wiaduktem, w rejonie ul. 1 Sierpnia.

Jak informuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej trasie. Prace przy likwidacji dotychczasowych przejść są już prowadzone.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

kierowca
2026-10-21 11:09:53
Powinny tam być zainstalowane barierki, aby z przyzwyczajenia piesi nie wchodzili pod koła samochodów!
Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W Przyszowie oficjalnie otwarto żłobek „Akademia Małej Pszczółki”
Bojanów
W Przyszowie oficjalnie otwarto żłobek „Akademia Małej Pszczółki”
Sokół na czele, a rezerwy Stalówki wiceliderem
Stalowa Wola
Sokół na czele, a rezerwy Stalówki wiceliderem
Gotowe Ogrodowe
Stalowa Wola
Gotowe Ogrodowe
Zielone spotkanie sąsiedzkie w bibliotece w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Zielone spotkanie sąsiedzkie w bibliotece w Stalowej Woli
Uczeń ze Stalowej Woli marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży
Stalowa Wola
Uczeń ze Stalowej Woli marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży
Mateusz Łach triumfuje w Grand Prix Stalowej Woli Amatorów
Stalowa Wola
Mateusz Łach triumfuje w Grand Prix Stalowej Woli Amatorów
Wojciech Drzymała i Paweł Żak na podium mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Wojciech Drzymała i Paweł Żak na podium mistrzostw Polski
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
Stalowa Wola
IV Żurawinowy Rajd Rowerowy. Przed uczestnikami 50 km leśnej trasy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu