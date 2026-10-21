Znikają dwa przejścia dla pieszych na ul. KEN w Stalowej Woli

Nowe rozwiązanie przygotowano po przeanalizowaniu sytuacji na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 871. Do wprowadzenia zmian przyczyniły się m.in. wnioski policji oraz ustalenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Istotne okazały się również obserwacje zachowań rowerzystów. W trakcie godzinnego pomiaru przez oba przejścia przejechały lub przeszły 32 osoby z rowerami. 17 z nich zgodnie z przepisami prowadziło jednoślady, a 15 przejechało przez pasy, mimo że powinno zejść z roweru.

Likwidacja przejść oznacza, że piesi będą musieli wybierać inne miejsca do przejścia na drugą stronę ulicy. W okolicy ul. Okulickiego alternatywą będzie przejście na skrzyżowaniu ul. KEN z ul. Wojska Polskiego, gdzie ruch regulują światła.

Zmieni się także sytuacja osób przemieszczających się w pobliżu ul. Handlowej. Dla nich ma powstać nowe przejście pod wiaduktem, w rejonie ul. 1 Sierpnia.

Jak informuje Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej trasie. Prace przy likwidacji dotychczasowych przejść są już prowadzone.