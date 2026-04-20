Znaleziono psa przywiązanego do drzewa - policja szuka właściciela

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Dyżurny Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie o psie znajdującym się w rejonie ogródków działkowych.

- Zgłaszająca przekazała, że jadąc na działkę zauważyła leżącego przy drzewie psa. Zwierzę miało przywiązany do szelek sznurek, druga część sznurka znajdowała się przy drzewie. Pies był osłabiony - przekazuje starszy aspirant Małgorzata Kania.

Na miejsce wezwano lekarza weterynarii, który zabezpieczył zwierzę. Następnie pies został przewieziony do schroniska, gdzie obecnie przebywa pod opieką. Jest to mały kundelek o brązowym umaszczeniu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia i jednocześnie zwracają się z apelem do osób, które mogą mieć informacje na temat właściciela zwierzęcia.

Kontakt z prowadzącym postępowanie możliwy jest pod numerem 47 826 14 19 lub całodobowo z dyżurnym jednostki pod numerem 47 826 13 10. Informacje można również przekazywać mailowo: stalowa-wola@rz.policja.gov.pl lub osobiście w siedzibie jednostki.

Fot. KPP Stalowa Wola