Zmodernizowali kotłownię w Zespole Szkół nr 3

Powodem przeprowadzenia prac był zużyty kocioł gazowy, który coraz częściej ulegał awariom i wymagał wymiany. W ramach zadania zamontowano nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym pompą obiegową, naczyniem przeponowym oraz wymiennikiem rurowym. Po zakończeniu montażu przeprowadzono również próby szczelności instalacji.

- Ta inwestycja była niezbędna. Nie mogliśmy ryzykować, że stary piec ulegnie zimą awarii i szkoła przez jakiś czas będzie nieogrzewana. Nowy kocioł został już zainstalowany i sprawdzony, wykonano też już próby na szczelność instalacji - mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Koszt modernizacji kotłowni wyniósł 157 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.