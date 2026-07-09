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Stalowa Wola 9 lipca 2026

Zmodernizowali kotłownię w Zespole Szkół nr 3

W Zespole Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli zakończyła się modernizacja kotłowni. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Stalowowolski w okresie letnim, aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zapewnić bezawaryjne ogrzewanie szkoły.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Powodem przeprowadzenia prac był zużyty kocioł gazowy, który coraz częściej ulegał awariom i wymagał wymiany. W ramach zadania zamontowano nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym pompą obiegową, naczyniem przeponowym oraz wymiennikiem rurowym. Po zakończeniu montażu przeprowadzono również próby szczelności instalacji.

- Ta inwestycja była niezbędna. Nie mogliśmy ryzykować, że stary piec ulegnie zimą awarii i szkoła przez jakiś czas będzie nieogrzewana. Nowy kocioł został już zainstalowany i sprawdzony, wykonano też już próby na szczelność instalacji - mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Koszt modernizacji kotłowni wyniósł 157 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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