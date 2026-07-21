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Nisko 21 lipca 2026

Zmiany w szpitalu w Nisku. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna przeniesiona

Pacjenci korzystający z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Nisku będą przyjmowani w nowej lokalizacji. Gabinety zostały przeniesione do wyremontowanych pomieszczeń dawnej Izby Przyjęć, znajdujących się tuż przy głównym wejściu do Szpitala Powiatowego im. PCK.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informuje dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, zmiana ma przede wszystkim ułatwić pacjentom dostęp do pomocy medycznej poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Nowe pomieszczenia są bardziej funkcjonalne, przestronne i lepiej dostosowane do potrzeb osób korzystających z nocnych i świątecznych dyżurów.

Przed uruchomieniem nowej siedziby przeprowadzono kompleksowy remont. Powstał nowy układ pomieszczeń, wykonano niezbędne instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze oraz informatyczne. Wymieniono również drzwi, odświeżono wnętrza i wyposażono gabinety w nowe meble oraz sprzęt medyczny niezbędny do codziennej pracy personelu. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych SPZZOZ w Nisku.

Dużym ułatwieniem dla pacjentów jest także nowe usytuowanie gabinetów. Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się bezpośrednio przy głównym wejściu do szpitala, dzięki czemu łatwiej trafią tam osoby starsze, pacjenci z niepełnosprawnościami oraz wszyscy, którzy potrzebują pilnej pomocy medycznej.

Dyrekcja szpitala podkreśla, że przeniesienie NiŚOZ do nowych pomieszczeń ma poprawić komfort pacjentów, usprawnić pracę personelu i zapewnić mieszkańcom powiatu niżańskiego jeszcze lepszy dostęp do opieki medycznej w godzinach wieczornych, nocnych oraz w dni wolne od pracy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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