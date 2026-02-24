Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy w Harasiukach. Część biur w nowej lokalizacji

Od początku marca obsługa interesantów będzie odbywać się w dwóch częściach budynku.

Na parterze (w nowo wyremontowanym skrzydle) znajdą się:

- Wójt Gminy,

- Sekretariat,

- Sekretarz Gminy,

- Zastępca Wójta,

- Referat Rozwoju Gospodarczego,

- Urząd Stanu Cywilnego (USC) oraz Ewidencja Ludności.

Wejście do tej części będzie od strony Ośrodka Zdrowia i apteki (z tyłu budynku).

Na piętrze (dostęp przez sale Gminnego Centrum Kultury) działać będą:

- Referat Finansowy (Skarbnik, Księgowość),

- Biuro Obsługi Rady Gminy.

Dojście na piętro możliwe będzie schodami lub windą przez salę GCK.

Podatki bez zmian

Stanowiska obsługujące mieszkańców w sprawach podatkowych pozostaną - do końca marca 2026 r. - w dotychczasowej lokalizacji, w głównym budynku urzędu.

Możliwe utrudnienia pod koniec lutego

Urząd uprzedza, że w dniach 23-28 lutego mogą wystąpić czasowe trudności w załatwianiu spraw oraz w kontakcie telefonicznym. W tym czasie urzędnicy będą przenosić się do tymczasowych pomieszczeń.