Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy w Harasiukach. Część biur w nowej lokalizacji

Od początku marca obsługa interesantów będzie odbywać się w dwóch częściach budynku.
Na parterze (w nowo wyremontowanym skrzydle) znajdą się:
- Wójt Gminy,
- Sekretariat,
- Sekretarz Gminy,
- Zastępca Wójta,
- Referat Rozwoju Gospodarczego,
- Urząd Stanu Cywilnego (USC) oraz Ewidencja Ludności.
Wejście do tej części będzie od strony Ośrodka Zdrowia i apteki (z tyłu budynku).
Na piętrze (dostęp przez sale Gminnego Centrum Kultury) działać będą:
- Referat Finansowy (Skarbnik, Księgowość),
- Biuro Obsługi Rady Gminy.
Dojście na piętro możliwe będzie schodami lub windą przez salę GCK.
Podatki bez zmian
Stanowiska obsługujące mieszkańców w sprawach podatkowych pozostaną - do końca marca 2026 r. - w dotychczasowej lokalizacji, w głównym budynku urzędu.
Możliwe utrudnienia pod koniec lutego
Urząd uprzedza, że w dniach 23-28 lutego mogą wystąpić czasowe trudności w załatwianiu spraw oraz w kontakcie telefonicznym. W tym czasie urzędnicy będą przenosić się do tymczasowych pomieszczeń.
