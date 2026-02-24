Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Harasiuki 24 lutego 2026

Zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy w Harasiukach. Część biur w nowej lokalizacji

Od 2 marca zmieni się organizacja pracy Urzędu Gminy w Harasiukach. Ma to związek z rozpoczęciem kompleksowej modernizacji budynku urzędu. Jak informuje samorząd, prace mają poprawić standard obsługi mieszkańców oraz efektywność energetyczną obiektu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od początku marca obsługa interesantów będzie odbywać się w dwóch częściach budynku.

Na parterze (w nowo wyremontowanym skrzydle) znajdą się:

- Wójt Gminy,

- Sekretariat,

- Sekretarz Gminy,

- Zastępca Wójta,

- Referat Rozwoju Gospodarczego,

- Urząd Stanu Cywilnego (USC) oraz Ewidencja Ludności.

Wejście do tej części będzie od strony Ośrodka Zdrowia i apteki (z tyłu budynku).

Na piętrze (dostęp przez sale Gminnego Centrum Kultury) działać będą:

- Referat Finansowy (Skarbnik, Księgowość),

- Biuro Obsługi Rady Gminy.

Dojście na piętro możliwe będzie schodami lub windą przez salę GCK.

Podatki bez zmian

Stanowiska obsługujące mieszkańców w sprawach podatkowych pozostaną - do końca marca 2026 r. - w dotychczasowej lokalizacji, w głównym budynku urzędu.

Możliwe utrudnienia pod koniec lutego

Urząd uprzedza, że w dniach 23-28 lutego mogą wystąpić czasowe trudności w załatwianiu spraw oraz w kontakcie telefonicznym. W tym czasie urzędnicy będą przenosić się do tymczasowych pomieszczeń.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Trwa plebiscyt #SuperDzielnicowy2026
Stalowa Wola
Trwa plebiscyt #SuperDzielnicowy2026
Stalowa Wola uczci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów 1 marca
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów 1 marca
„Dotarło, zakute łby?” - Tusk o SAFE w Hucie Stalowa Wola
Stalowa Wola
„Dotarło, zakute łby?” - Tusk o SAFE w Hucie Stalowa Wola
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
Stalowa Wola
100 lat, Panie Mieczysławie! 100 lat, Panie Romanie!
1500 złotych i 13 punktów karnych
Stalowa Wola
1500 złotych i 13 punktów karnych
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Stalowa Wola
Stalowa Wola nie potrzebuje łaski
Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO
Stalowa Wola
Od Jaskini Lascaux po Galerię TŁO
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
Nisko
Obywatel Ukrainy zatrzymany za przekroczenie prędkości i jazdę bez uprawnień na S19
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu