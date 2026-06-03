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Stalowa Wola 3 czerwca 2026

Od 2027 roku droga przy „Zieleniaku” nie będzie już drogą publiczną

Od 1 stycznia 2027 roku droga boczna od ul. gen. Leopolda Okulickiego w Stalowej Woli zostanie pozbawiona kategorii drogi gminnej i wyłączona z użytkowania jako droga publiczna. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska podczas sesji 2 czerwca.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zmiana jest związana z planowaną rewitalizacją terenu targowiska miejskiego w rejonie „Zieleniaka” i „Lasku”. Ma ona umożliwić lepsze zagospodarowanie tego obszaru oraz uporządkowanie zasad funkcjonowania handlu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, czterech wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie oddał głosu, a jeden był nieobecny.

Droga, która ma zmienić status, została wybudowana w 2019 roku. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie hali targowej, hali warzywno-owocowej „Zieleniak”, pasażu handlowego oraz Galerii City Park. Obecnie służy głównie do obsługi tych obiektów i prowadzonej w ich otoczeniu działalności handlowej.

Jak wynika z uzasadnienia uchwały, droga nie pełni funkcji ogólnodostępnej w miejskim układzie komunikacyjnym i nie stanowi istotnego elementu sieci dróg publicznych. Jej znaczenie ogranicza się do zapewnienia dojazdu do konkretnych nieruchomości i punktów handlowych.

Zmiana statusu drogi z publicznej na wewnetrzną oznacza również zmianę zasad korzystania z terenu przez handlujących. Obecnie wielu przedsiębiorców działa na podstawie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego. Po zmianach podstawą korzystania z terenu mają być umowy dzierżawy.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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