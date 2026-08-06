Zmiana na stanowisku dyrektora Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku

Nowy dyrektor od ponad 20 lat związany jest z kształceniem zawodowym. Jest absolwentem kierunku elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej i od wielu lat pracuje w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Przez pięć lat pełnił tam również funkcję kierownika kształcenia praktycznego.

Bartłomiej Winogrodzki brał także udział w tworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w Nisku. Współtworzył programy kursów i szkoleń oraz uczestniczył w przygotowaniu i wyposażaniu nowej placówki.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Nisku, nowy dyrektor wraz z zespołem kontynuuje realizację dotychczasowych działań. Trwają również prace nad rozszerzeniem oferty szkoleniowej centrum oraz dalszym rozwojem placówki, tak aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy.