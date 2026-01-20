Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie

Biuro Obsługi Klientów Urzędu Miasta Stalowej Woli, mieszczące się przy ul. Dąbrowskiego 15, będzie czynne:
- poniedziałek 09:00-15:15
- wtorek 10:00-17:45
- środa 09:00-15:15
- czwartek 08:00-15:15
- piątek 08:00-15:15
Zmiany dotyczą również Biura Paszportowego, które znajduje się w tym samym budynku. Pracuje ono według tego samego harmonogramu co Biuro Obsługi Klientów UM.
Urząd Miasta prosi mieszkańców o uwzględnienie nowych godzin pracy podczas planowania wizyt w Rozwadowie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych utrudnień.
