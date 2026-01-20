Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie

Biuro Obsługi Klientów Urzędu Miasta Stalowej Woli, mieszczące się przy ul. Dąbrowskiego 15, będzie czynne:

- poniedziałek 09:00-15:15

- wtorek 10:00-17:45

- środa 09:00-15:15

- czwartek 08:00-15:15

- piątek 08:00-15:15

Zmiany dotyczą również Biura Paszportowego, które znajduje się w tym samym budynku. Pracuje ono według tego samego harmonogramu co Biuro Obsługi Klientów UM.

Urząd Miasta prosi mieszkańców o uwzględnienie nowych godzin pracy podczas planowania wizyt w Rozwadowie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych utrudnień.