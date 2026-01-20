Miesięcznik
Recital fortepianowy
Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 20 stycznia 2026

Zmiana godzin pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie

Mieszkańcy Stalowej Woli powinni zwrócić uwagę na zmiany w godzinach pracy Biura Obsługi Klientów w Rozwadowie. Od 1 lutego obowiązywać będzie nowy harmonogram obsługi w zakresie spraw związanych z dowodami osobistymi oraz Kartą Mieszkańca Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Biuro Obsługi Klientów Urzędu Miasta Stalowej Woli, mieszczące się przy ul. Dąbrowskiego 15, będzie czynne:

- poniedziałek 09:00-15:15
- wtorek 10:00-17:45
- środa 09:00-15:15
- czwartek 08:00-15:15
- piątek 08:00-15:15

Zmiany dotyczą również Biura Paszportowego, które znajduje się w tym samym budynku. Pracuje ono według tego samego harmonogramu co Biuro Obsługi Klientów UM.

Urząd Miasta prosi mieszkańców o uwzględnienie nowych godzin pracy podczas planowania wizyt w Rozwadowie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych utrudnień.

