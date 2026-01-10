Zmarł Zdzisław Zając – legenda stalowowolskiej lekkoatletyki

Do dziś jego nazwisko widnieje przy rekordach Stali Stalowa Wola w biegach przez płotki na 110, 200 i 400 metrów, ustanowionych w połowie lat 60. XX wieku – wynikach, które przez dekady pozostają niedoścignionym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń zawodników.

Zdzisław Zając urodził się w 1939 roku. Karierę sportową rozpoczął w 1959 roku w barwach Stali Stalowa Wola, specjalizując się w biegach przez płotki na dystansach 110 m i 400 m. Na obu konkurencjach ustanawiał rekordy klubowe, których nikt do dziś nie zdołał poprawić. W 1964 roku przebiegł 110 m ppł w czasie 14,9, a rok później uzyskał 53,4 na 400 m ppł. Pod koniec kariery zawodniczej ustanowił jeszcze jeden rekord klubu, który do dzisiaj figuruje na pierwszym miejscu w tabelach, w biegu na 200 m ppł - 24,4.

Największy sukces krajowy odniósł w 1966 roku, zdobywając srebrny medal mistrzostw Polski w biegu na 400 m przez płotki. Wielokrotnie stawał także na podium mistrzostw Polski jako członek sztafety 4×400 m, sięgając po brązowe medale. W latach 1966–1969 był członkiem kadry narodowej PZLA, a przez krótki okres reprezentował również barwy pierwszoligowego Górnika Zabrze.

Do 36. roku życia utrzymywał znakomitą dyspozycję sportową, osiągając na 400 m ppł wyniki odpowiadające klasie mistrzowskiej. Karierę zawodniczą zakończył w 1975 roku, jednak z lekkoatletyką nie rozstał się nigdy.Po zakończeniu startów z powodzeniem realizował się jako szkoleniowiec. Pełnił funkcję trenera kobiecej kadry narodowej PZLA w biegach sprinterskich i przez płotki, a od 1983 roku był trenerem w Sparcie Stalowa Wola, wychowując kolejne pokolenia zawodniczek i zawodników. Pozostanie w pamięci jako sportowiec najwyższej klasy, oddany trener i postać-symbol stalowowolskiej lekkoatletyki.

Ceremonia pogrzebowa Zdzisława Zająca odbędzie się we wtorek, 13 stycznia, o godz. 10.30 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.