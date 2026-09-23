Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
space 4 talent
Fot. UGiM Nisko
0.0 / 5
Nisko 23 września 2026

Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Funkcję tę pełnił od sierpnia 1990 roku do czerwca 1996 roku, w okresie tworzenia się samorządu terytorialnego po przemianach ustrojowych w Polsce.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Józef Bis urodził się 20 grudnia 1941 roku w Nisku. Miał wyższe wykształcenie techniczne. Swoją pracę zawodową rozpoczął w sierpniu 1963 roku w Elektrowni „Stalowa Wola”, gdzie pracował do czasu objęcia stanowiska burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Na czele niżańskiego samorządu stanął w sierpniu 1990 roku. Funkcję burmistrza sprawował przez półtorej kadencji, do czerwca 1996 roku. Był to czas pierwszych lat funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego i związanych z tym zmian w zarządzaniu gminami.

W okresie jego kadencji rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Nisku, a także pierwszych wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich gminy.

Jak wspomina samorząd Niska, Józef Bis angażował się w przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnej infrastruktury. Podkreślono również jego wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Źródło: UGiM Nisko

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Stalowa Wola
Pomyśleli, zagłosowali i dopięli swego
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Nisko
Poprawiła się jakość wody w Zarzeczu. Sanepid wydał nowy komunikat
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
Stalowa Wola
Maja, Mateusz i Alex będą walczyć o medale mistrzostw Polski
Stalowa Wola Basket Cup III - 18 meczów, 6 drużyn i 3 dni rywalizacji
Stalowa Wola
Stalowa Wola Basket Cup III - 18 meczów, 6 drużyn i 3 dni rywalizacji
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
Pysznica
W niedzielę obchody 84. rocznicy pacyfikacji wsi Kochany
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Stalowa Wola
5 tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
OSP w Rudniku nad Sanem ma już 150 lat
Rudnik nad Sanem
OSP w Rudniku nad Sanem ma już 150 lat
Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027
Stalowa Wola
Ruszył nabór projektów do Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2027
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu