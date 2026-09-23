Zmarł Józef Bis - były burmistrz Gminy i Miasta Nisko

Józef Bis urodził się 20 grudnia 1941 roku w Nisku. Miał wyższe wykształcenie techniczne. Swoją pracę zawodową rozpoczął w sierpniu 1963 roku w Elektrowni „Stalowa Wola”, gdzie pracował do czasu objęcia stanowiska burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Na czele niżańskiego samorządu stanął w sierpniu 1990 roku. Funkcję burmistrza sprawował przez półtorej kadencji, do czerwca 1996 roku. Był to czas pierwszych lat funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego i związanych z tym zmian w zarządzaniu gminami.

W okresie jego kadencji rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Nisku, a także pierwszych wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich gminy.

Jak wspomina samorząd Niska, Józef Bis angażował się w przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnej infrastruktury. Podkreślono również jego wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Źródło: UGiM Nisko