Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaleszany 25 października 2025

Zmarł Bogusław Szopa – były piłkarz i trener Stali Stalowa Wola

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 24 października 2025 roku, w wieku 71 lat, zmarł Bogusław Szopa – były piłkarz i trener Stali Stalowa Wola, a także Sokoła Nisko, Orła Rudnik nad Sanem i Budo-Instalu Turbia.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bogusław Szopa trafił do Stali z Karpat Krosno na początku 1976 roku, za kadencji trenera Huberta Skowronka. Przez kilka sezonów bronił zielono-czarnych barw, występując m.in. u boku Piotra Brzezińskiego, Albina Mikulskiego, Henryka Wietechy, Zbigniewa Żelichowskiego, Andrzeja Górki i Marka Zielińskiego.W 2003 roku objął funkcję trenera III-ligowej Stali Stalowa Wola. Wcześniej prowadził czwartoligowe rezerwy klubu, a w kolejnych latach pracował także u innych czwartoligowców, w Orle Rudnik nad Sanem, Budo-Instal Turbia i Sokole Nisko.

Rodzinie i najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 27 października 2025 roku, o godzinie 12:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

