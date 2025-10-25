Zmarł Bogusław Szopa – były piłkarz i trener Stali Stalowa Wola

Bogusław Szopa trafił do Stali z Karpat Krosno na początku 1976 roku, za kadencji trenera Huberta Skowronka. Przez kilka sezonów bronił zielono-czarnych barw, występując m.in. u boku Piotra Brzezińskiego, Albina Mikulskiego, Henryka Wietechy, Zbigniewa Żelichowskiego, Andrzeja Górki i Marka Zielińskiego.W 2003 roku objął funkcję trenera III-ligowej Stali Stalowa Wola. Wcześniej prowadził czwartoligowe rezerwy klubu, a w kolejnych latach pracował także u innych czwartoligowców, w Orle Rudnik nad Sanem, Budo-Instal Turbia i Sokole Nisko.

Rodzinie i najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 27 października 2025 roku, o godzinie 12:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.