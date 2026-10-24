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Stalowa Wola 24 października 2026

Złoty strzał Maksymiliana Hebla! Stal ograła Sandecję

Szóste ligowe zwycięstwo, trzecie z rzędu, a czwarte pod wodzą trenera Mariusza Arczewskiego odnieśli piłkarze Stali Stalowa Wola. W 13. kolejce Betclic 2. ligi zielono-czarni pokonali Sandecję Nowy Sącz 1:0. Autorem „złotej” bramki był Maksymilian Hebel. Było to siódme trafienie tego pomocnika w tym sezonie. W następnej serii spotkań Stal podejmie przy Hutniczej Sokoła Kleczew.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

SLepiej zaczęli gospodarze, którzy odważnie zaatakowali, szukając swoich szans już w pierwszych minutach tego spotkania. W 7. minucie po dośrodkowaniu Hebla z lewej strony pola karnego, bliski pokonania Głogowskiego był Dariusz Kamiński, a dwie minuty później bramkarz Sączersów uratował swój zespół przed utratą bramki po „główce” Jakuba Jelenia. Goście pierwszy strzał oddali w 12. minucie. Mikołaj Smyłek bez problemów złapał piłkę po uderzeniu Marcela Płocicy.

W 20. minucie ponownie błysnął bramkarz Sandecji, wybijając piłkę na rzut rożny po uderzeniu głową Jelenia, a za chwilę z boiska zniesiony został na noszach kontuzjowany Łukasz Furtak. Jego miejsce zajął Szymon Kwapisz. Tuż przed przerwą raz jeszcze przed szansą wpakowania piłki do bramki - po wrzutce Hebla - stanął Jeleń, ale i tym razem górą był młody golkiper z Nowego Sącza.

Po przerwie nieco odważniej zaczęli poczynać sobie goście, jednak klarownych sytuacji pod bramką Mikołaja Smyłka nie stwarzali. Dużo lepiej pod tym względem prezentowała się Stal. W 60. minucie nad poprzeczkę wypalił z 16 metrów Anthony Rogalski, a w 67. minucie pomylił się z 17 metrów Patryk Zaucha. Prawy obrońca Stali był jeszcze bliżej zdobycia bramki w 84. minucie. Po rzucie rożnym piłka spadła pod jego nogi tuż przed polem karnym Sandecji. Zaucha bez namysłu uderzył lewą nogą, ale futbolówka zatrzymała się na poprzeczce!

Na decydujący cios kibice w Stalowej Woli musieli poczekać do 86. minuty. Po dośrodkowaniu Szymona Kwapisza w pole karne Maksymilian Hebel poradził sobie z Kamilem Słabym, obrócił się z piłką i oddał precyzyjny strzał lewą nogą z odległości około 10–12 metrów. Głogowski rzucił się do interwencji, lecz nie zdołał dosięgnąć futbolówki, która wpadła do siatki tuż przy słupku. Stadion eksplodował z radości!

W doliczonym czasie gry gospodarze mogli jeszcze podwyższyć wynik. Po błyskawicznie wyprowadzonej kontrze w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Dawid Wolny, ale Głogowski obronił jego strzał. Do odbitej piłki nie zdążył dobiec Śliwa i wynik nie uległ już zmianie.

STAL STALOWA WOLA - SANDECJA NOWY SĄCZ 1:0 (1:0)
1:0 Hebel (86)
Stal: Smyłek - Zaucha, Żemło, Furtak (26 Kwapisz), Grabowski - Kamiński (75 Tomalski), Nawrocki, Radecki (60 Śliwa), Hebel, Rogalski (75 Żyra) - Jeleń (60 Wolny).
Sandecja: Głogowski - Ogorzały (85 Gerstenstein), Pleśnierowicz, Słaby, Szeliga - Kieliś (72 Diviš), Kosiński, Holaň (85 Román), Żurawski (46 Brenkus), Płocica - Kolar (65 Piszczek).
Sędziował Arkadiusz Nestorowicz.
Żółte kartki: Wolny - Pleśnierowicz.

Fot. Daniel Tracz / www.stal1938.pl

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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