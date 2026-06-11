Złoty medal dla projektu uczniów RCEZ w Nisku

Autorem projektu są uczniowie klasy 4A: Bartłomiej Łepko, Jakub Pelc i Karol Kapusta, którzy pracowali pod opieką nauczycieli Wacława Piędla i Mariana Chrapki.

Projekt ma charakter prototypu badawczo-edukacyjnego. Urządzenie wykorzystuje metodę wodnej filtracji powietrza i zostało zaprojektowane w celu sprawdzenia skuteczności tzw. filtracji mokrej w ograniczaniu pyłów i aerozoli. Konstrukcja umożliwia również obserwację parametrów procesu dzięki zastosowanemu systemowi pomiarowemu.

Udział w targach był dla uczniów okazją do prezentacji projektu oraz zapoznania się z rozwiązaniami innych uczestników wydarzenia. Targi INTARG co roku gromadzą przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych i przemysłowych, stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń. Wydarzenie od lat uznawane jest za jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań poświęconych wynalazczości, nowoczesnym technologiom i transferowi wiedzy pomiędzy nauką a przemysłem.