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Nisko 11 czerwca 2026

Złoty medal dla projektu uczniów RCEZ w Nisku

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2026, które odbyły się w dniach 2-3 czerwca w Katowicach, nie zabrakło silnych emocji, innowacyjnych pomysłów i młodych talentów z całego świata. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z Niska, którzy zdobyli Złoty Medal za projekt techniczny „Układ hydrofiltracji powietrza”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autorem projektu są uczniowie klasy 4A: Bartłomiej Łepko, Jakub Pelc i Karol Kapusta, którzy pracowali pod opieką nauczycieli Wacława Piędla i Mariana Chrapki.

Projekt ma charakter prototypu badawczo-edukacyjnego. Urządzenie wykorzystuje metodę wodnej filtracji powietrza i zostało zaprojektowane w celu sprawdzenia skuteczności tzw. filtracji mokrej w ograniczaniu pyłów i aerozoli. Konstrukcja umożliwia również obserwację parametrów procesu dzięki zastosowanemu systemowi pomiarowemu.

Udział w targach był dla uczniów okazją do prezentacji projektu oraz zapoznania się z rozwiązaniami innych uczestników wydarzenia. Targi INTARG co roku gromadzą przedstawicieli środowisk naukowych, edukacyjnych i przemysłowych, stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń. Wydarzenie od lat uznawane jest za jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań poświęconych wynalazczości, nowoczesnym technologiom i transferowi wiedzy pomiędzy nauką a przemysłem. 

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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