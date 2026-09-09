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Stalowa Wola 9 września 2026

Złoty Krzyż Zasługi dla Roberta Grudnia

Robert Grudzień, artysta i animator życia kulturalnego od lat związany z Podkarpaciem, odebrał 3 września w Belwederze Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie przyznano mu za szczególne zasługi w krzewieniu polskiej historii i kultury.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Uroczystość w Warszawie była ważnym momentem w wieloletniej działalności artystycznej Roberta Grudnia. Tego samego dnia Złoty Krzyż Zasługi otrzymała również znana wokalistka Krystyna Prońko.

Grudzień od wielu lat pozostaje silnie związany z Podkarpaciem. Jest nie tylko wykonawcą muzyki, ale również organizatorem festiwali i inicjatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych. Jego działalność szczególnie mocno zaznaczyła się w Mielcu, Stalowej Woli i Leżajsku.

W 1998 roku otrzymał Medal „Przyjaciel Miasta Mielca”, m.in. za inicjatywę Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Mielcu, który z czasem przekształcił się w Festiwal Muzyczny. W 2001 roku został Honorowym Obywatelem Stalowej Woli, m.in. za organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola–Rozwadów. Z kolei w 1997 roku uhonorowano go tytułem honorowego obywatela Leżajska za pomysł i organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Działalność Grudnia wykracza jednak daleko poza region. Jako solista i kameralista koncertował w Polsce i za granicą, współpracując z wieloma znanymi artystami. Ma na koncie około 50 płyt CD. Wśród twórców, z którymi występował, znaleźli się m.in. Krzesimir Dębski, Wiesław Ochman, Alicja Węgorzewska, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki i Małgorzata Walewska.

Przyznanie Złotego Krzyża Zasługi jest kolejnym ważnym wyróżnieniem w jego karierze. Artysta w latach 2026–2027 obchodzi również 40-lecie pracy artystycznej.

Dla Podkarpacia to szczególne wyróżnienie, ponieważ przez cztery dekady Robert Grudzień nie tylko koncertował, ale przede wszystkim współtworzył lokalne życie kulturalne, pokazując, że wydarzenia o wysokiej randze artystycznej mogą skutecznie budować także tożsamość i promocję regionu.

Źródło: Mariusz Chajski / biuro festiwalowe

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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