Złoto, srebro i brąz karateków Bushido Stalowa Wola

Bezsprzecznie jedną z najlepszych zawodniczek całych mistrzostw była Natalia Janik, która w formule kumite w kategorii juniorek +60 kg sięgnęła po złoto w stylu godnym mistrzów. W finałowym starciu z Anastazją Debelą z Jastrzębskiego KKK Kumite nie pozostawiła rywalce żadnych złudzeń. Walka została zakończona przed czasem przez ippon. Decydująca akcja, perfekcyjnie wykonana technika mawashi geri jodan - kopnięcie okrężne w głowę - była kwintesencją precyzji, dynamiki i wyczucia dystansu.

Natalia Janik i mawashi geri jodan, i po walce!

Na podium stanęli również inni reprezentanci Bushido. W formule kumite w kategorii juniorów w wadze do 75 kg srebro zdobył Bartosz Słuchocki, a w wadze +90 kg brązowy medal wywalczył Wiktor Urbaniec.

Za sukcesami tej utalentowanej trójki medalistów stoi jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii stalowowolskiego Kyokushin – sensei Jakub Orzechowski. Były reprezentant kraju, medalista mistrzostw Polski i Europy oraz uczestnik mistrzostw świata, dziś z równą pasją realizuje się jako trener i mentor. Jego praca to nie tylko przygotowanie do walki, ale kształtowanie charakterów i postaw zgodnych z filozofią Kyokushin.