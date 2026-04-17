Od lewej: Bartosz Słuchocki, sensei Jakub Orzechowski, Natalia Janik i Wiktor Urbaniec
Stalowa Wola 17 kwietnia 2026

Złoto, srebro i brąz karateków Bushido Stalowa Wola

W hali sportowej w podkrakowskim Kaszowie (gmina Liszki) rozegrano Mistrzostwa Makroregionu Centralnego Kyokushin, które zgromadziły 203 zawodników z 23 klubów reprezentujących makroregiony Wschodni i Południowy. W tej silnej i wymagającej rywalizacji znakomicie zaprezentowali się karatecy Klubu Karate Kyokushin Bushido ze Stalowej Woli.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bezsprzecznie jedną z najlepszych zawodniczek całych mistrzostw była Natalia Janik, która w formule kumite w kategorii juniorek +60 kg sięgnęła po złoto w stylu godnym mistrzów. W finałowym starciu z Anastazją Debelą z Jastrzębskiego KKK Kumite nie pozostawiła rywalce żadnych złudzeń. Walka została zakończona przed czasem przez ippon. Decydująca akcja, perfekcyjnie wykonana technika mawashi geri jodan - kopnięcie okrężne w głowę - była kwintesencją precyzji, dynamiki i wyczucia dystansu.

Natalia Janik i mawashi geri jodan, i po walce!

Na podium stanęli również inni reprezentanci Bushido. W formule kumite w kategorii juniorów w wadze do 75 kg srebro zdobył Bartosz Słuchocki, a w wadze +90 kg brązowy medal wywalczył Wiktor Urbaniec.

Za sukcesami tej utalentowanej trójki medalistów stoi jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii stalowowolskiego Kyokushin – sensei Jakub Orzechowski. Były reprezentant kraju, medalista mistrzostw Polski i Europy oraz uczestnik mistrzostw świata, dziś z równą pasją realizuje się jako trener i mentor. Jego praca to nie tylko przygotowanie do walki, ale kształtowanie charakterów i postaw zgodnych z filozofią Kyokushin.

W kategorii Sport:

Bartosz Zych z Niska w kadrze Nikoli Grbicia
Nisko
Bartosz Zych z Niska w kadrze Nikoli Grbicia
Siatkówka made in Kraków zdominowała Memoriał Tadeusza Duszyńskiego
Stalowa Wola
Siatkówka made in Kraków zdominowała Memoriał Tadeusza Duszyńskiego
Brąz mistrzostw Podkarpacia dla Amelii Kramek i Julii Gątarz
Stalowa Wola
Brąz mistrzostw Podkarpacia dla Amelii Kramek i Julii Gątarz
Polowski i Bąk poprowadzili strażaków ze Stalowej Woli do historycznego triumfu
Stalowa Wola
Polowski i Bąk poprowadzili strażaków ze Stalowej Woli do historycznego triumfu
Młoda „Stalówka” w gazie! Trzecie zwycięstwo z rzędu
Stalowa Wola
Młoda „Stalówka” w gazie! Trzecie zwycięstwo z rzędu
Największy bieg tej wiosny… nadchodzi dużymi krokami
Stalowa Wola
Największy bieg tej wiosny… nadchodzi dużymi krokami
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
Stalowa Wola
Zwycięstwa Tobiasza Zarzecznego i Franka Kredensa, porażka Wiktora Skiby
Rower do miasta i rower w góry
Stalowa Wola
Rower do miasta i rower w góry
REKLAMA
