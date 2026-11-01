Złoto dla Stalowej Woli! Patryk Zarębski triumfuje na Węgrzech

Patryk Zarębski rozpoczął turniej od zwycięstwa z mistrzem Węgier i byłym brązowym medalistą mistrzostw Europy kadetów, Gergő Deli z Tatabányai Sport Club. W walce finałowej zawodnik Stali skrzyżował rękawice z innym reprezentantem Węgier, Zsomborem Hegedüsem z klubu Haladás VSE Szombathely i także po tej walce sędziowie punktowi nie mieli żadnych problemów ze wskazaniem zwycięzcy, a został nim bokser ze Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że końcem września Patryk Zarębski po zwycięskiej walce z Michałem Przytułą z MSB Mielec podczas międzynarodowego turnieju MSB Region Boxing Cup został wybrany Najlepszym Zawodnikiem tych zawodów.