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Stalowa Wola 1 listopada 2026

Złoto dla Stalowej Woli! Patryk Zarębski triumfuje na Węgrzech

W Egerze (Węgry) w hali sportowej EVSI Boxing Club zakończyła się w sobotę 9. edycja międzynarodowego turnieju bokserskiego Eger Boxing Cup. W zawodach uczestniczyło 323 pięściarzy reprezentujących kluby i federacje z 15 państw. Świetnie w tych prestiżowych zawodach spisał się Patryk Zarębski ze Stali Stalowa Wola Boxing Team. Podopieczny trenera Beniamina Zarzecznego zajął pierwsze miejsce w kategorii senior w wadze 75 kg.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Patryk Zarębski rozpoczął turniej od zwycięstwa z mistrzem Węgier i byłym brązowym medalistą mistrzostw Europy kadetów, Gergő Deli z Tatabányai Sport Club. W walce finałowej zawodnik Stali skrzyżował rękawice z innym reprezentantem Węgier, Zsomborem Hegedüsem z klubu Haladás VSE Szombathely i także po tej walce sędziowie punktowi nie mieli żadnych problemów ze wskazaniem zwycięzcy, a został nim bokser ze Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że końcem września Patryk Zarębski po zwycięskiej walce z Michałem Przytułą z MSB Mielec podczas międzynarodowego turnieju MSB Region Boxing Cup został wybrany Najlepszym Zawodnikiem tych zawodów.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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