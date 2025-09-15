Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!

8-osobowe teamy (4 kobiety i 4 mężczyzn) zgłoszone do mistrzostw rywalizowały w siedmiu konkurencjach podstawowych: rzuty ratownicze kołem i rzutką, budowa wału przeciwpowodziowego, wyścigi łodzi wiosłowych, podejmowanie zagrożonego przez powódź, holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową, podejmowanie tonącego do łodzi wiosłowej, slalom łodzi motorowych oraz konkurencji specjalnej pod nazwą „Water Fighters Honda Marine”, której zasady były objęte klauzulą „ściśle tajne” do ostatniej chwili. Od początku znakomicie radzili sobie druhny i druhowie stalowowolskiej OSP, wspierani w Licheniu przez swojego prezesa dha Mariusza Janeczko i członka Rady Nadzorczej, Leszka Dąbkowskiego.

Drużyna Kobieca OSP Stalowa Wola w składzie: Agnieszka Ćwikła- sternik, Anna Grabowska, Dorota Kucio i Adrianna Błądek zajęła 1. miejsca w rzucie ratowniczym rzutką i kołem oraz 1. miejsce w slalomie łodzią motorową w kategorii kobiet, i 2. miejsce w slalomie łodzi motorowych w kategorii Open, i 1. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Drużyna Męska OSP Stalowa Wola: Michał Janeczko- sternik, Leszek Świątek, Jakub Sołtys, Michał Ćwikła zajmowała 3. miejsca w slalomie łodzi motorowych (kategoria Open), a także w konkurencji „podejmowanie zagrożonego przez powódź” i w klasyfikacji generalnej (łodzie do 50 KM), co w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski pozwoliło zająć OSP Stalowa Wola 6. miejsce.

Zdjęcia OSP Stalowa Wola