Złoto dla Niska! Mażoretki NCK „Sokół” triumfowały na Mistrzostwach Polski

Przez trzy dni najlepsze zespoły z całego kraju prezentowały swoje umiejętności przed wymagającym jury i licznie zgromadzoną publicznością. Mażoretki z Niska zachwyciły dopracowanymi choreografiami, precyzją wykonania i scenicznością, co przełożyło się na znakomite wyniki.

Największym osiągnięciem był tytuł Mistrza Polski zdobyty w kategorii mix formacja juniorki. Na podium znalazły się również zawodniczki rywalizujące w kategorii baton klasyczny juniorki, które wywalczyły tytuł II Wicemistrza Polski.

Pozostałe wyniki niżańskiego zespołu również potwierdzają wysoki poziom sportowy i artystyczny zawodniczek:

4. miejsce - defilada baton seniorki,

4 miejsce - mix formacja seniorki,

5. miejsce - baton formacja seniorki,

7. miejsce - baton formacja juniorki.

Udział w mistrzostwach był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy i Miasta Nisko. Wyjazd został dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi poprzez realizację projektu „Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka uzależnień poprzez udział dzieci i młodzieży w Mistrzostwach Polski Mażoretek 2026”.