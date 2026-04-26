Złote uderzenie Pietrzyka

Gospodarze przez większą część meczu utrzymywali optyczną przewagę, konsekwentnie budując akcje i szukając luki w dobrze zorganizowanej defensywie rywali. Przełamanie przyszło po przerwie. W 63. minucie Daniel Kelechi zagrał z lewej strony pola karnego do ustawionego przed „szesnastką” Krystiana Pietrzyka. Pomocnik gospodarzy „zatańczył” z obrońcą, stworzył sobie przestrzeń i precyzyjnym uderzeniem przy słupku pokonał bramkarza ŁKS.

Do końca spotkania gospodarze kontrolowali przebieg gry, nie pozwalając rywalom na stworzenie klarownych sytuacji bramkowych. W następnej kolejce zespół z Niska zmierzy się na wyjeździe z Igloopolem Dębica.

Sokół Nisko – ŁKS Łowisko 1:0 (0:0)

1:0 Pietrzyk (63)

Sokół: Konefał – Kelechi, Halamaka (63 Dziopak), Stępień, Lebioda (75 Kuca), Bieniasz (90 Chmaj), Mażysz, Bednarz, Ręks, Pietrzyk ż, Olszowy (62 Maćkowiak).

ŁKS: A.Olko – Matkowski, M.Olko (72 Rusin), Nowak, Kloc, Oreńczuk, Gumieniak, Delekta, Stańko, Czado (80 Szpunar), Socha.

Sędziował Piotr Kochański (Krosno)

Żółte kartki: Pietrzyk - Matkowski, Gumieniak.