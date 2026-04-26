Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 26 kwietnia 2026

Złote uderzenie Pietrzyka

Po twardym, intensywnym spotkaniu Sokół Nisko pokonał w czwartoligowych derbach podokręgu Stalowa Wola ŁKS Łowisko 1:0. O losach meczu przesądziło jedno trafienie, którego autorem był Krystian Pietrzyk. W następnej kolejce jedenastka trenera Jarosława Pacholarza pojedzie do Dębicy na spotkanie z Igloopolem.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Gospodarze przez większą część meczu utrzymywali optyczną przewagę, konsekwentnie budując akcje i szukając luki w dobrze zorganizowanej defensywie rywali. Przełamanie przyszło po przerwie. W 63. minucie Daniel Kelechi zagrał z lewej strony pola karnego do ustawionego przed „szesnastką” Krystiana Pietrzyka. Pomocnik gospodarzy „zatańczył” z obrońcą, stworzył sobie przestrzeń i precyzyjnym uderzeniem przy słupku pokonał bramkarza ŁKS.
Do końca spotkania gospodarze kontrolowali przebieg gry, nie pozwalając rywalom na stworzenie klarownych sytuacji bramkowych. W następnej kolejce zespół z Niska zmierzy się na wyjeździe z Igloopolem Dębica.

Sokół Nisko – ŁKS Łowisko 1:0 (0:0)
1:0 Pietrzyk (63)
Sokół: Konefał – Kelechi, Halamaka (63 Dziopak), Stępień, Lebioda (75 Kuca), Bieniasz (90 Chmaj), Mażysz, Bednarz, Ręks, Pietrzyk ż, Olszowy (62 Maćkowiak).
ŁKS: A.Olko – Matkowski, M.Olko (72 Rusin), Nowak, Kloc, Oreńczuk, Gumieniak, Delekta, Stańko, Czado (80 Szpunar), Socha.
Sędziował Piotr Kochański (Krosno)
Żółte kartki: Pietrzyk - Matkowski, Gumieniak.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

zobacz wszystkie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu