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Fot. UM Stalowa Wola
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Stalowa Wola 28 września 2026

Złote i Diamentowe Gody w Stalowej Woli. 21 par świętowało jubileusz

21 par ze Stalowej Woli świętowało Złote i Diamentowe Gody. Uroczystość odbyła się w ostatnią niedzielę września w Centrum Aktywności Seniora. Jubilaci mają za sobą 50 i 60 lat wspólnego życia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Małżonkowie otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, oraz pamiątkowe grawertony. Wręczyli je prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marcin Maziarz.

Podczas uroczystości prezydent miasta zwrócił uwagę na wkład pokolenia jubilatów w rozwój Stalowej Woli.

- Dzisiejsze oblicze Stalowej Woli jest także zasługą Państwa pracy, Państwa życia, Państwa codziennego wysiłku. To Wy przez dziesięciolecia budowaliście to miasto swoją pracą zawodową, swoją rodziną, odpowiedzialnością i obecnością.

Lucjusz Nadbereżny mówił również o znaczeniu małżeńskiej przysięgi i wspólnie przeżytych dziesięcioleci.

- Wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej trwa zaledwie kilka chwil, ale udowadnianie wierności tym słowom trwa całe życie. Państwo jesteście najlepszym świadectwem tego, że te słowa można nie tylko wypowiedzieć, ale przede wszystkim przeżyć.

Medale i wyróżnienia za długoletnie pożycie małżeńskie zostały przyznane następującym parom:

- Elżbieta i Bronisław Galek
- Leonarda i Stanisław Pasierb 50 i 60-lecie
- Danuta i Franciszek Szczepaniak
- Teresa i Wojciech Hasiak
- Anna i Janusz Pasikiewicz
- Geraszek Stanisław i Stanisława
- Janina i Stanisław Anioł - 60-lecie
- Wiesława i Lucjan Barczewscy
- Longina i Marian Sądej
- Bogusława i Kazimierz Paterek
- Krystyna i Zenon Wieczorek
- Jolanta i Andrzej Koczwara
- Joanna i Stanisław Brak
- Halina i Tadeusz Ruszkiewiczowie - 60-lecie
- Bożena i Marian Bunarowscy
- Joanna i Ryszard Ramus
- Danuta i Stanisław Garbaccy
- Grażyna i Kazimierz Ozimek
- Janina i Franciszek Sztaba
- Krystyna i Tadeusz Kamińscy
- Leokadia i Czesław Pyć - 60-lecie

Spotkanie uświetnił występ uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli. Przed jubilatami wystąpili: Julian Flis, Kaswery Widuch, Hanna Kępa, Oliwia Hausner, Viktor Czuliński, Kaswery Widuch, Noemi Zarosa, Maja Niepurzak, Antonina Sojka, Zofia Szczęch, Ryszard Marchewka i Elżbieta Mazurkiewicz..

Uroczystość była okazją do gratulacji, wspomnień i wspólnego świętowania jubileuszu par, które przeżyły razem pół wieku, a w przypadku Diamentowych Godów - już 60 lat.

Źródło: UM Stalowa Wola

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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